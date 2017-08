Ajax-coach Keizer weet dat zijn ploeg snel moet verbeteren

Na de nederlaag in Almelo (2-1) en de eerdere uitschakeling in de voorrondes van de Champions League tegen OGC Nice mag de seizoensstart van Ajax gerust moeizaam genoemd worden.

"De nederlaag tegen Heracles is een harde klap", zegt Keizer maandag tegen Ajax TV. "Je wilt het seizoen beginnen met drie punten. Dat was ook verdiend geweest, omdat we het betere van het spel hadden. Maar dan moet je het ook goed uitspelen en dat hebben we niet gedaan."

Door de slechte start is het tweeluik met Rosenberg om een plek in de groepsfase van de Europa League nu al van cruciaal belang. Ajax treft de Noren donderdag in de Johan Cruijff Arena, een week later is de return.

Mindere tijd

Volgens de coach tonen zijn spelers soms nog aan wat onvolwassen te zijn. "We krijgen bijvoorbeeld nog weleens een counter tegen uit een ingooi en soms draaien we wat te ver door in onze beweeglijkheid. Daardoor staan we soms uit positie."

"We weten wat we kunnen", meent Keizer. "Maar we weten ook dat we even een mindere tijd hebben. We moeten snel presteren, maar ik verwacht van de spelers dat ze daarmee om kunnen gaan en een goede prestatie neer zullen zetten."

Keizer heeft naar eigen zeggen nog wat 'oplapwerk' te doen. "We beseffen dat we goed kunnen voetballen, maar we moeten ook winnen. In de komende 33 duels moeten we de achterstand in de competitie zien goed te maken. Van een achtervolging is zeker nog geen sprake, maar we moeten snel verbeteren."

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie