KNVB draagt Eric Gudde voor als nieuwe directeur betaald voetbal

De 62-jarige Gudde, die in juni bekendmaakte dat hij per 30 november zijn functie als algemeen directeur bij Feyenoord zal neerleggen, moet bij de KNVB de opvolger worden van Bert van Oostveen.

Aanvankelijk zou Gijs de Jong de in augustus 2016 vertrokken Van Oostveen opvolgen als directeur, maar zijn benoeming werd opgeschort na kritiek van een meerderheid van de clubs uit de Eredivisie.

Smit (71), die eind vorig seizoen na een periode van bijna twintig jaar afscheid nam als voorzitter van Heracles Almelo, moet de nieuwe rvc gaan leiden.

Elsemieke Havenga-Hillen, Han Berger en Niek Jan van Kesteren zijn voorgedragen als nieuwe leden van de rvc, die op dit moment alleen bestaat uit Erik Mulder en Simon Kelder. Mulder blijft in tegenstelling tot Kelder aan als lid.

Ervaring

"Wij zijn ervan overtuigd dat deze kandidaten samen de ingezette koers van de KNVB verder inhoud en vorm kunnen geven", verklaart John Jaakke, lid van de selectiecommissie van de KNVB.

"Het is een bekwame groep mensen met relevante ervaring. Zij vullen elkaar aan, zowel qua persoon als kennis en kunde. En last but not least: zij hebben hart voor voetbal en willen zich inzetten voor het betaalde voetbal en de KNVB."

"Ik vind het een eer dat ik voor deze functie ben gevraagd. Het is een hele uitdaging", reageerde Gudde tegen RTV Rijnmond. "Het is alleen nog maar een voordracht, dus we moeten het proces afwachten. Tot die tijd is allesbij mij gericht op Feyenoord, want daar hebben we de komende weken ook zat belangrijke uitdagingen."

De driekoppige selectiecommissie, die naast Jaakke bestond uit Toon Gerbrands en Jan Rapmund, startte de zoektocht naar een nieuwe directeur en drie rvc-leden buiten de KNVB in mei.

In juni maakte Hans van Breukelen bekend bij de KNVB te vertrekken als technisch directeur. De oud-doelman bleef tot 1 augustus in dienst, omdat de voetbalbond eerst een nieuwe directeur betaald voetbal en nieuwe rvc-leden wilde zoeken.