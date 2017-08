Seizoen AZ-talent Stengs ten einde door afgescheurde kruisband

Stengs moest in het verloren duel (3-2) al in de achtste minuut naar de kant, omdat zijn knie was dubbelgeklapt. Hij werd per brancard van het veld gedragen.

De jonge middenvelder stond zaterdag voor het eerst in de basis bij een wedstrijd in de reguliere competitie van de Eredivisie. Vorig seizoen maakte hij indruk in de play-offs om Europees voetbal door tegen FC Groningen tweemaal te scoren.

Coach John van den Brom reageerde zaterdag al aangedaan door de blessure van Stengs. "We verliezen, dat is vervelend. Maar we verliezen ook Calvin en die zijn we voorlopig wel kwijt. De dokter was heel negatief. Zijn blessure vind ik erger dan deze nederlaag. Calvin is een talentvolle jongen die enorm in vorm was."

AZ beloonde Stengs eind mei nog met een nieuw vijfjarig contract, waardoor hij nu tot 2022 aan de club uit Alkmaar is verbonden.