Cristiano Ronaldo vijf duels geschorst voor duwen scheidsrechter

Ronaldo kreeg zondag in het gewonnen Super Cup-duel met aartsrivaal FC Barcelona (1-3) twee keer geel en dus rood, waarna hij de arbiter bij het verlaten van het veld uit woede een duwtje gaf.

De Spaanse bond schorst de 32-jarige aanvaller voor een wedstrijd vanwege zijn rode kaart en voegt daar vier duels aan toe vanwege het duwen van De Burgos Bengoetxea.

De arbiter noemde de actie van Ronaldo op het wedstrijdformulier een "licht duwtje", waardoor de Portugees vermoedelijk nog relatief licht gestraft is. De maximale straf voor het duwen van een scheidsrechter is twaalf wedstrijden in Spanje.

Tijdens de wedstrijd in Camp Nou kwam Ronaldo in de 58e minuut als invaller in het veld. Hij zorgde met een fraai doelpunt voor 1-2 en trok bij het juichen zijn shirt uit, waarvoor hij zijn eerste gele kaart kreeg. Een vermeende schwalbe leverde de tweede gele kaart en dus rood op.

Door zijn schorsing mist Ronaldo, die nog in beroep kan gaan, de return tegen FC Barcelona van woensdag en ook de competitiewedstrijden tegen Deportivo La Coruña, Valencia, Levante en Real Sociedad.

Beroep

Na de wedstrijd tegen Barcelona lieten coach Zinedine Zidane en aanvoerder Sergio Ramos van Real Madrid weten dat ze de tweede gele kaart voor Ronaldo overdreven vonden.

"Het was misschien geen strafschop, maar de rode kaart was veel te zwaar. We kunnen het nu niet meer veranderen, maar gaan proberen een schorsing voor woensdag te voorkomen", zei Zidane. Aanvoerder Ramos: "Hij verloor zijn balans. We moeten in beroep gaan en de beslissing nader laten onderzoeken."

De return tussen Real en Barcelona in de Spaanse Super Cup begint woensdag om 23.00 uur Nederlandse tijd in Estadio Santiago Bernabeu.

