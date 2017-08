Vijf dingen die je moet weten over de play-offs in de Champions League

1. Wijnaldum hoopt op debuut

Georginio Wijnaldum heeft in zijn carrière 37 Europese duels gespeeld, maar de 26-jarige middenvelder kwam nog nooit uit in het hoofdtoernooi van de Champions League. De Oranje-international speelde slechts eenmaal eerder in de voorrondes. In het seizoen 2013/2014 was hij met PSV te sterk voor Zulte Waregem, waarna AC Milan de weg naar het hoofdtoernooi versperde in de play-offs.

In zijn 37 Europese wedstrijden voor Feyenoord en PSV was Wijnaldum goed voor elf treffers. Met Liverpool ontbrak de geboren Rotterdammer vorig jaar in Europa.

2. Primeur voor Hoffenheim?

Hoffenheim kan het kleinste dorp ooit worden dat een club in de groepsfase van de Champions League heeft. In het Duitse gehucht wonen amper 3.000 mensen. Het huidige record is in handen van het Roemeense dorp Urziceni, waar 14.000 mensen wonen. FC Unirea Urziceni kwam in 2009/2010 in de groepsfase uit tegen Sevilla, VfB Stuttgart en Glasgow Rangers. De Roemenen haalden liefst acht punten en werden derde in de groep.

Met Justin Hoogma heeft Hoffenheim sinds deze zomer een Nederlander onder contract. De 19-jarige verdediger werd overgenomen van Heracles Almelo.

3. Sneijder op jacht naar top vijf

Met 131 wedstrijden voor Oranje is Wesley Sneijder recordinternational, maar op de lijst van het gespeelde aantal Champions League-duels moet hij vijf landgenoten voor laten gaan. De 33-jarige middenvelder staat op 76 duels in het miljoenenbal. Phillip Cocu (79), Frank de Boer (81), Arjen Robben (97), Edwin van der Sar (98) en recordhouder Clarence Seedorf (125) staan boven Sneijder op de eeuwige ranglijst.

Sneijder zal in Napels vermoedelijk nog niet in actie komen voor OGC Nice. De spelmaker heeft een trainingsachterstand en richt zich op de return. Nice kan na Ajax, Real Madrid, Internazionale en Galatasaray de vijfde club worden waarmee de Utrechter in de Champions League actief is.

4. Zesde Franse tegenstander

Napoli kwam in zijn Europese historie al vijfmaal eerder een Franse opponent tegen. Dat gebeurde voor het laatst in 2013/2014, toen Olympique Marseille over twee duels werd verslagen in de Champions League. De Italianen wonnen verder ook een tweeluik met Girondins Bordeaux (1988/1989) en FC Metz (1969/1970), beiden in de UEFA Cup. Napoli werd in datzelfde toernooi in het verleden uitgeschakeld door Paris Saint-Germain (1992/1993) en Toulouse (1986/1987).

Overigens speelde Napoli nog vaker tegen clubs uit drie andere landen. De ploeg trad aan tegen liefst acht verschillende Zwitserse, negen Duitse en tien Engelse ploegen.

