Neymar voelt zich 'meer levend dan ooit' na succesvol debuut voor PSG

"Ik ben heel blij dat we gewonnen hebben en ik ben heel blij dat ik heb gescoord, dat was heel belangrijk", aldus Neymar na de wedstrijd in het Stade de Roudourou tegen het Franse Canal+.

De 25-jarige Braziliaan, die de woorden "blij" en "gelukkig" vele malen gebruikte in zijn interview, gaf in de tweede helft van het duel met Guingamp de assist op de 0-2 van Edinson Cavani, waarna hij zelf de 0-3 maakte.

Neymar, die haast vanzelfsprekend werd uitgeroepen tot man van de wedstrijd, kwam anderhalve week geleden voor een recordsom van 222 miljoen euro over van FC Barcelona. Het leverde PSG en Neymar veel kritiek op, maar dat doet de aanvaller naar eigen zeggen weinig.

"Ik ben heel kalm", zei hij. "Ik wist dat het lastig zou zijn om Barcelona te verlaten, maar ik ben heel gelukkig in Parijs. Mensen hebben weggaan bij Barcelona vergeleken met doodgaan, maar ik voel me meer levend dan ooit."

Plezier

PSG-trainer Unai Emery was tevreden over het eerste optreden van Neymar, al wees hij vooral op de kracht van het hele team.

"Neymar is een geweldige voetballer en geweldige voetballers laten zich altijd zien. Maar we hebben een heleboel grote spelers in onze ploeg."

Teamgenoot Adrien Rabiot, een van de drie Fransen in het basiselftal van PSG, noemde het debuut van Neymar "fantastisch". "Hij heeft op iedereen indruk gemaakt", stelde de middenvelder. "En je zag dat hij heel veel plezier had in het veld."

