Barcelona-spelers pleiten na verlies tegen Real voor versterkingen

Mede door een treffer van invaller Cristiano Ronaldo, die later ook een rode kaart kreeg, zette Real in Camp Nou een grote stap richting winst van de eerste prijs van het seizoen. De return is woensdag.

"Natuurlijk kunnen we beter, maar het team heeft behoefte aan versterkingen", was Barcelona-middenvelder Sergio Busquets duidelijk. "Dat komt niet alleen door dit resultaat. We hebben gewoon vers bloed nodig."

De 29-jarige Catalaan vindt desondanks dat er geen reden is voor paniek. "We waren niet zo slecht als de uitslag doet vermoeden. We hadden veel balbezit en creƫerden genoeg kansen, maar hadden moeite om Lionel Messi te bedienen."

"Real Madrid heeft op zulke momenten een dodelijke ploeg. Ze hebben bovendien meer trainingsuren gemaakt, al mag dat geen excuus zijn."

Iniesta

Aanvoerder Andres Iniesta was iets minder uitgesproken dan ploeggenoot Busquets, maar liet tussen de regels door wel blijken dat hij eveneens hoopt op aankopen bij Barcelona.

"Ieder seizoen zijn er weer dingen die verbeterd moeten worden. De club doet zijn best op de transfermarkt om te kijken wie ons kan versterken", zei de 33-jarige middenvelder. "We moeten woensdag in de return tegen Real zo goed mogelijk voor de dag komen met een zo breed mogelijke selectie."

Trainer Ernesto Valverde liet weten dat er nog mutaties mogen worden verwacht bij de Spaanse topclub. "We willen net als iedereen de beste ploeg hebben. Er zullen zeker nog veranderingen komen", zei hij.

"We hebben nu verloren en zeker tegen Real is dat niet leuk, maar we moeten vooruitkijken. Er is nog werk aan de winkel."

Barcelona legde tot dusver verdediger Nelson Semedo (Benfica) en aanvaller Gerard Deulofeu (Everton) vast. Daar staat onder meer het veelbesproken vertrek van Neymar naar Paris Saint-Germain tegenover.

Bekijk het programma in de Primera Division