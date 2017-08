Toornstra: 'Feyenoord kan met huidige selectie heel ver komen'

"Ik denk dat onze selectie vrij breed is en ook van goede kwaliteit en met veel potentie. Tegen FC Twente was het misschien nog niet goed genoeg, maar het belangrijkste is dat we gewonnen hebben. Ik denk dat we met deze selectie nog heel ver kunnen komen", zegt Toornstra tegen NUsport.

Feyenoord won zondag in de eigen Kuip met 2-1 van FC Twente in de eerste speelronde. Toornstra gaf in de tweede helft vanuit een vrije trap de assist op de winnende treffer van Steven Berghuis, die deze zomer na een verhuurperiode definitief over werd genomen van Watford.

Naast Berghuis werden onder anderen Kevin Diks, Ridgeciano Haps en Jean-Paul Boëtius aan de selectie toegevoegd. Het viertal stond in de basis tegen FC Twente. De van FC Utrecht overgekomen Sofyan Amrabat kwam als invaller in het veld.

De nieuwe namen veranderen volgens Toornstra weinig aan het spel van Feyenoord. "Boëtius en Eljero Elia zijn in principe dezelfde spelers, dus daar is niets anders."

"We hebben twee nieuwe backs (Diks en Haps, red.). Die zijn wel iets anders dan de backs die we hadden. Daar moeten ook automatismen inkomen, maar ik denk wel dat het steeds beter gaat."

Kunstgras

Volgende week gaat Feyenoord op bezoek bij stadgenoot Excelsior. Afgelopen seizoen ging het behoorlijk mis in Kralingen (3-0) op de dag dat Feyenoord kampioen kon worden. Excelsior speelt op kunstgras en dat was vorig seizoen niet de favoriete ondergrond van Feyenoord.

Volgens Toornstra heeft de landskampioen daar niet speciaal aandacht aan besteed in de voorbereiding op dit seizoen. "We hebben niet extra op kunstgras getraind. Tegen Excelsior moeten we laten zien dat we daar ook dominant kunnen zijn."

"Het veld bij Excelsior is vrij klein en de vorige keer was het ook niet gesproeid. Dan is het gewoon heel moeilijk voetballen. In principe zou een tegenstander daar ook last van moeten hebben, maar wij hebben gewoon meer kwaliteit en het is aan ons om te winnen."

De wedstrijd tussen Excelsior en Feyenoord begint komende zondag om 12.30 uur.

