Lukaku voelde al dat Old Trafford-debuut goede dag zou worden

"Een hattrick was nog beter geweest", grapte de 24-jarige Lukaku na de 4-0 zege op West Ham United voor de camera van MUTV. "Maar ik wist dat vandaag een goede dag zou worden."

"Ik heb de afgelopen week veel nagedacht over mijn debuut op Old Trafford in het shirt van United. Het was een fijn gevoel toen ik bij de warming-up welkom werd geheten door de fans en de sfeer was de hele wedstrijd geweldig. Het is prachtig om voor de grootste club ter wereld te spelen."

Lukaku, die deze zomer voor 85 miljoen euro overkwam van Everton, maakte de 1-0 en de 2-0 tegen de 'Hammers'. Anthony Martial en Paul Pogba zorgden ervoor dat United na de eerste speelronde op doelsaldo aan kop gaat in de Premier League.

"We hebben het plan van de manager goed uitgevoerd", zei de Belg. "We speelden heel aanvallend. De fans willen attractief voetbal zien en dat willen we hen geven. Maar dit is pas het begin, we moeten nu hard blijven werken."

Mourinho

Manchester United-manager José Mourinho was een tevreden man na de eerste competitiezege. Hij zag dat zijn twee topaankopen Nemanja Matic en Lukaku direct van grote waarde waren.

"Nemanja is een topspeler die ons meer stabiliteit geeft en Romelu is kopsterk en een goed aanspeelpunt", aldus de Portugees. "We hebben de capaciteiten om een beter team te zijn dan vorig seizoen."

"Ik ben blij met de prestatie van mijn team vandaag, maar ik ben niet dolgelukkig. Dit was pas de eerste wedstrijd, het zegt me niks dat we bovenaan staan na de eerste speelronde."

