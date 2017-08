Leandro Bacuna verruilt Aston Villa voor Jaap Stams Reading

Bacuna verruilde in 2013 FC Groningen voor Aston Villa. De geboren Groninger is international van Curaçao, waarvoor hij zes keer in actie kwam.

"Leandro is een speler die we al een tijdje volgen", zegt Stam zondag op de website van Reading. "Hij heeft in de Premier League gespeeld en zorgt voor een kwaliteitsinjectie in onze ploeg. Hij is op meerdere posities inzetbaar; op het middenveld, in de verdediging en zelfs als buitenspeler."

Bacuna wordt bij Reading ploeggenoot van de Nederlanders Roy Beerens, Joey van den Berg en Pelle Clement. Hij tekent bij de Zuid-Engelse club een contract voor vier seizoenen.

Reading kwam afgelopen seizoen dicht bij promotie naar de Premier League. De ploeg van Stam verloor de finale van de play-offs om promotie op Wembley van Huddersfield Town.