Debutant Neymar in basis Paris Saint-Germain tegen Guingamp

Neymar maakte onlangs voor een recordsom van 222 miljoen euro de overstap van FC Barcelona naar Paris Saint-Germain. Vrijdag werd de 25-jarige aanvaller speelgerechtigd verklaard en trainer Unai Emery heeft logischerwijs direct een basisplek voor hem ingeruimd.

Edinson Cavani en Angel Di Maria completeren de voorhoede van PSG. Mogelijk is er in de aanval binnenkort ook een plek voor AS Monaco-talent Kylian Mbappé, die in verband wordt gebracht met een transfer naar Parijs.

De basisplek van Neymar bij PSG is een hereniging met Dani Alves, die zondagavond zoals gebruikelijk als rechtsback fungeert. Beide Brazilianen speelden ook al met elkaar samen bij Barcelona.

Landstitel

Paris Saint-Germain, dat in de eerste speelronde met 2-0 te sterk was voor Amiens SC, hoopt dit seizoen de landstitel weer te pakken. AS Monaco kroonde zich vorig seizoen tot kampioen.

In de jaren daarvoor (2013, 2014, 2015 en 2016) mocht Paris Saint-Germain zich nog de beste ploeg van Frankrijk noemen.

De wedstrijd tussen PSG en Guingamp begint om 21.00 uur in Stade du Roudourou.

Opstelling Paris Saint-Germain: Aréola; Dani Alves, Marquinhos, Silva, Kurzawa; Verratti, Motta, Rabiot; Di Maria, Cavani en Neymar.

