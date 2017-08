FC Groningen en Heerenveen in evenwicht na spectaculaire derby

Heerenveen begon nog uitstekend aan het treffen met Groningen. Morten Thorsby kopte op aangeven van Denzel Dumfries al na zes minuten de openingstreffer binnen.

Heerenveen en Groningen hielden elkaar daarna redelijk in evenwicht, maar het waren de Friezen die vlak voor rust de voorsprong vergrootten nadat Reza Ghoochannejhad op randje buitenspel van dichtbij binnentikte.

FC Groningen kwam na rust goed uit de kleedkamer en na 53 minuten stond de aansluitingstreffer al op het scorebord via Lars Veldwijk. Heerenveen hield de geslonken voorsprong nog lange tijd vast, maar Groningen kreeg na 81 minuten alsnog loon naar werken toen Mimoun Mahi een strafschop benutte: 2-2.

De gelijkmaker was het startsein van een spectaculaire slotfase, waarin Heerenveen door een treffer van Thorsby vier minuten voor tijd aan de winnende hand leek. Groningen kreeg twee minuten later echter opnieuw een strafschop en weer was het Mahi die het buitenkansje verzilverde en daarmee de eindstand op 3-3 bepaalde.

Hahn

Met de Derby van het Noorden in de eerste speelronde stond er direct veel op het spel voor FC Groningen en Heerenveen. De bezoekers kenden in dat opzicht een droomstart, want Thorsby kreeg het thuispubliek in het Noordlease Stadion al na zes minuten stil met een rake kopbal op aangeven van Denzel Dumfries.

De vroege treffer leidde overigens ook tot blessureleed aan de kant bij Heerenveen. Doelman Warner Hahn vierde de vroege treffer uitgebreid met de meegereisde fans, maar deed dat iets te uitbundig. De van Feyenoord overgekomen keeper liep een schouderblessure op en moest zich laten wisselen voor Wouter van der Steen, waardoor zijn eerste officiële optreden in het shirt van Heerenveen beperkt bleef tot negen minuten.

Heerenveen en Groningen hielden elkaar in het vervolg de eerste helft redelijk in evenwicht. Voor Groningen waren Veldwijk en Mimoun Mahi dicht bij de gelijkmaker, maar invaller Van der Steen hield zijn doel schoon. Aan de andere kant was het vlak voor rust wel raak. Ghoochannejhad tikte van dichtbij raak en wederom was Dumfries de aangever.

Oprichten

FC Groningen ging onder begeleiding van een fluitconcert de kleedkamer in voor de rust, maar kwam daar een kwartier later wel sterk uit. De ploeg van trainer Ernest Faber drukte Heerenveen terug op eigen helft en dwong na 53 minuten de aansluitingstreffer af. Veldwijk omspeelde diverse verdedigers en rondde vervolgens koeltjes af.

Heerenveen kon niet veel meer dan tegenhouden, terwijl FC Groningen meerdere kansen op rij creëerde via Juninho Bacuna en Mahi. Heerenveen bleef lange tijd met kunst- en vliegwerk overeind en kreeg tien minuten voor tijd zelfs nog een grote kans om het duel op slot te gooien, maar Thorsby werkte de bal via de buitenkant van de paal naast.

Waar Heerenveen naliet de wedstrijd te beslissen, knokte FC Groningen zich alsnog naast de Friezen. Lucas Woudenberg maakte in het strafschopgebied een overtreding op Jesper Drost, waarna scheidsrechter Pol van Boekel naar de stip wees. Mahi ging achter de bal staan en faalde niet in de afronding: 2-2.

Beide ploegen namen geen genoegen met een punt, wat een bijzonder spectaculaire slotfase opleverde. Heerenveen leek daarin aan de winnende hand nadat Thorsby doelman Sergio Padt verschalkte, maar Groningen lachte als laatst nadat Van Boekel opnieuw naar de stip wees. Mahi schoot wederom onberispelijk raak en bezorgde zijn ploeg zo een zwaarbevochten punt.

