Van Bronckhorst ziet ruimte voor verbetering bij Feyenoord na nipte zege

"We moeten nog wel wat dingen verbeteren. Ik vond ons in de eerste fase van de wedstrijd wat statisch, terwijl je een compact spelende ploeg moet dwingen tot verdedigen. Dat ging een aantal keer niet goed", constateerde Van Bronckhorst in De Kuip tegen FOX Sports.

Hoewel Feyenoord een lastig begin kende tegen FC Twente, was de thuisploeg over de hele wedstrijd gezien een maatje te groot voor de Tukkers. Bij rust stond het nog 1-1, maar door een rake kopbal van Steven Berghuis bleven de drie punten in Rotterdam.

Van Bronckhorst vond dat zijn ploeg in de tweede helft een stuk beter voor de dag kwam. "Na rust zetten we Twente meer onder druk. We hadden iets van 70 procent balbezit, maar dan moet je nog wel kansen zien te creëeren."

Vertrouwen

De coach toonde zich in ieder geval tevreden met het binnenhalen van de drie punten. Concurrent Ajax kende zaterdagavond immers nog een valse start bij Heracles Almelo (2-1). "Ik ben heel blij dat we met winst begonnen zijn. Dat geeft vertrouwen."

De coach was ook te spreken over het debuut van de 19-jarige Justin Bijlow, die vanwege blessures van keepers Brad Jones en Kenneth Vermeer onder de lat stond. "Justin is een kind van de club. Mooi dat hij vandaag zijn debuut heeft gemaakt, daar zijn we trots op."

Hake

René Hake erkende dat Feyenoord de zege verdiende, maar de trainer van FC Twente baalde wel van de misser in de slotfase.

Invaller Isaac Buckley-Ricketts kreeg vlak voor tijd een open kans om de gelijkmaker binnen te schieten. De huurling van Manchester City raakte de bal echter helemaal verkeerd en verzuimde de 2-2 te laten aantekenen.

"Die bal had minimaal op doel gemoeten en eigenlijk ook erin. Doodzonde, want het had ons een punt kunnen opleveren'', zei Hake.

Scoren gaat het vernieuwde FC Twente vooralsnog lastig af. In de laatste vijf oefenwedstrijden wist de ploeg van Hake geen enkel doelpunt te maken.

"Daarom was het prettig dat Fredrik Jensen een paar minuten voor rust op geweldige wijze de gelijkmaker binnen schoot. We hebben ons goed verweerd, dat geeft vertrouwen voor de toekomst. Ik ben trots op hoe de ploeg zich heeft gepresenteerd.''

Bekijk de uitslagen en de stand in de Eredivisie