Recordaankoop Neymar met goal en assist meteen belangrijk voor PSG

Paris Saint-Germain voegt zich door die overwinning bij de koplopers Olympique Lyon, AS Monaco, Olympique Marseille en Saint Etienne, die na twee wedstrijden ook nog zonder puntenverlies zijn in de Ligue 1.

Voor rust was Neymar nog niet echt gevaarlijk, maar in de tweede helft speelde hij een belangrijke rol. De Braziliaan zette in de 52e minuut een aanval op, die uiteindelijk leidde tot de openingstreffer. Jordan Ikoko werkte de bal knullig in eigen doel.

Tien minuten later gaf Neymar een goede steekpass op Edinson Cavani. De Uruguayaan maakte de 0-2. In de 82e minuut waren de rollen omgedraaid, en stelde Cavani Neymar in staat zijn debuut op te luisteren met een goal.

Neymar kwam begin deze maand voor een recordbedrag van 222 miljoen euro over van FC Barcelona. Hij loste Paul Pogba (Manchester United) daarmee af als de duurste speler ooit.

Eigenlijk had Neymar vorige week al kunnen debuteren voor PSG in het eerste competitieduel met Amiens. De Spaanse voetbalbond treuzelde echter lang met de papieren die nodig waren om de voetballer speelgerechtigd te krijgen.

Lille

Anwar El Ghazi leed met OSC Lille een bizarre 3-0 nederlaag tegen Strasbourg. Nadat Lille al in de eerste helft driemaal moest wisselen, kreeg in de tweede helft de keeper rood en moest een veldspeler op doel.

In Straatsburg moesten Thiago Mendes, Kevin Malcuit en Fodé Ballo-Touré al voor rust geblesseerd naar de kant. Doelman Mike Maignan kreeg in de 61e minuut direct rood omdat hij een bal tegen het hoofd van een tegenstander gooide.

Spits Nicolas De Preville ging vervolgens noodgedwongen op doel staan. Hij moest in de 74e minuut capituleren op een inzet van Jonas Martin. Even later werd De Preville ook gepasseerd door Dimitri Liénard, die een strafschop benutte.

Daarna ging verdediger Ibrahim Amadou onder de lat staan bij Lille. Hij moest nog een tegentreffer van Jeremy Grimm toestaan.

El Ghazi speelde de volledige negentig minuten voor Lille, dat vorige week zijn eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen wel in winst omzette.

Falcao

Radamel Falcao hielp AS Monaco aan een ruime 1-4 uitzege op Dijon. De Colombiaanse spits scoorde driemaal in de uitwedstrijd van de regerend kampioen van Frankrijk.

AS Monaco trad aan zonder Kylian Mbappé. Het toptalent bleef de hele wedstrijd op de bank. Hij staat in de belangstelling van Paris Saint-Germain, dat na de komst van Neymar voor 222 miljoen euro nog niet is uitgewinkeld.

Terence Kongolo kreeg geen speeltijd bij AS Monaco, dat na twee speelronden net als Olympique Lyon, Olympique Marseille en Saint-Etienne nog zonder puntenverlies is. Paris Saint-Germain komt zondag ook op zes punten als Guingamp verslagen wordt. Neymar maakt in die wedstrijd waarschijnlijk zijn debuut voor de ploeg uit Parijs.

Wolfsburg

Andries Jonker boekte in de DFB Pokal met VfL Wolfsburg een moeizame 0-1 zege op Eintracht Norderstedt, dat uitkomt op het vierde niveau in Duitsland. Ignacio Camacho kopte na een uur spelen de enige treffer binnen.

De van FC Augsburg overgekomen Paul Verhaegh speelde de volledige wedstrijd voor Wolfsburg, evenals Riechedly Bazoer. Jeffrey Bruma is nog niet volledig hersteld van zijn knieblessure.

Hamburger SV blameerde zich in de beker. De ploeg ging met 3-1 onderuit tegen VfL Osnabrück, dat uitkomt in de derde divisie. Osnabrück speelde bovendien al vanaf de negentiende minuut met tien man na rood voor Marcel Appiah.

Rick van Drongelen, overgekomen van Sparta, zat de hele wedstrijd op de bank bij HSV.