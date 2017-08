Droomdebuut Lukaku helpt United aan ruime zege, Spurs winnen ook

Lukaku stelde zich in het thuisduel met West Ham United op de best mogelijke manier voor aan het Manchester United-publiek op Old Trafford. De Belg maakte de eerste twee doelpunten bij de 4-0 zege.

Lukaku, die deze zomer voor 85 miljoen euro overkwam van Everton, scoorde afgelopen dinsdag ook al bij zijn officiële debuut voor de 'Mancunians' in het duel om de Europese Super Cup met Real Madrid (2-1 nederlaag). Vorig seizoen eindigde de 24-jarige Belg als tweede op de topscorerslijst van de Premier League met 25 treffers.

Lukaku opende in de 33e minuut de score na een prima United-counter. De aanvaller passeerde de nieuwe West Ham United-doelman Joe Hart na een knappe pass van Marcus Rashford.

Vlak na rust maakte Lukaku zijn competitiedebuut nog wat mooier door de 2-0 binnen te koppen uit een vrije trap van Henrikh Mkhitaryan. De Armeniër was ook de aangever bij de 3-0 van invaller Anthony Martial drie minuten voor tijd. Vlak daarna zette Paul Pogba de eindstand op het scorebord: 4-0.

Daley Blind speelde de hele wedstrijd als linksback bij United, dat door de ruime zege de eerste speelronde afsluit als koploper van de Premier League.

Newcastle-Tottenham

Tottenham maakte op bezoek bij Newcastle United pas in het laatste halfuur het verschil. Dele Alli opende in de 61e minuut de score in St. James' Park. Negen minuten later zette Ben Davies de eindstand op het scorebord. Oud-Ajacied Christian Eriksen gaf bij beide treffers de assist.

Newcastle stond op het moment van de tegentreffers nog maar met tien man op het veld. Jonjo Shelvey kreeg drie minuten na rust een directe rode kaart voor het op de voet trappen van Alli.

Spits Vincent Janssen en doelman Michel Vorm kregen geen speeltijd. Zij bleven bij de Spurs de hele wedstrijd op de bank. Siem de Jong en Tim Krul behoorden niet tot de wedstrijdselectie van Newcastle.

Tottenham deed in tegenstelling tot alle concurrenten nog geen grote zaken op de transfermarkt. Voorzitter Daniel Levy wil voor het einde van de maand nog minimaal drie nieuwe spelers naar White Harte Lane halen. Ajacied Davinson Sanchez is een belangrijk doelwit, maar een eerste bod van 40 miljoen euro is door Ajax afgewezen.

