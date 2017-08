Feyenoord boekt nipte zege op FC Twente in eerste competitieduel

Na een wat moeizame start kwam Feyenoord na 23 minuten op voorsprong in De Kuip. Nicolai Jörgensen stond op de juiste plek om een voorzet van Jean-Paul Boëtius binnen te werken.

FC Twente kwam er even niet meer aan te pas, maar tekende tien minuten later wel al voor de gelijkmaker. Fredrik Jensen schoot de bal vanaf de rand van het strafschopgebied op schitterende wijze achter de 19-jarige doelman Justin Bijlow, die als vervanger van de geblesseerde Brad Jones zijn debuut maakte voor Feyenoord.

Feyenoord was de betere ploeg en kwam in de tweede helft ook weer op voorsprong. Steven Berghuis kopte een kwartier na rust de 2-1 binnen.

FC Twente, dat na rust vooral moest tegenhouden en zich amper liet zien voor het doel van Bijlow, kreeg vlak voor tijd nog een grote kans via invaller Isaac Buckley-Ricketts, maar de ploeg van trainer René Hake kreeg het niet voor elkaar om een punt mee naar Enschede te nemen.

Feyenoord doet met de zege direct goede zaken, aangezien titelconcurrent Ajax zaterdagavond de eerste wedstrijd met 2-1 verloor van Heracles Almelo. PSV zegevierde diezelfde avond met 3-2 tegen AZ.

Jörgensen

Feyenoord, dat vorige week nog ten koste van Vitesse de Johan Cruijff Schaal veroverde, begon als grote favoriet aan het treffen met Twente, maar de beginfase van de Rotterdammers was weifelend te noemen. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst hield de bal niet goed in de ploeg en creëerde ook geen kansen.

Het was FC Twente dat de eerste mogelijkheden kreeg in De Kuip, maar een schot van Danny Holla ging ruim naast en Bijlow greep goed in op de instormende Jensen.

Na een moeizaam begin was het uiteindelijk toch Feyenoord dat de voorsprong pakte. Boëtius nam de bal aan de linkerkant op fraaie wijze aan, bereikte de achterlijn en gaf voor op Jörgensen, die zijn eerste balcontact in het strafschopgebied van Twente promoveerde tot doelpunt.

De openingstreffer gaf Feyenoord vertrouwen en de thuisploeg liet zich dan ook veel vaker zien voor het doel van Jorn Brondeel. Het leidde tot kansen voor aanvoerder Karim El Ahmadi (schot over) en Jan-Arie van der Heijden (schot in handen van Brondeel), terwijl Tonny Vilhena een kansrijke vrije trap in de muur schoot.

Feyenoord was na 38 minuten de voorsprong opeens kwijt. Een afgeslagen corner belandde aan de rand van het strafschopgebied voor de voeten van Jensen, die onberispelijk uithaalde en zijn inzet op schitterende wijze in de rechterbovenhoek zag belanden.

Toornstra

Feyenoord moest in de tweede helft beter voor de dag komen om het bij vlagen gevaarlijke FC Twente te verslaan en deed dat ook. De bezoekers uit Enschede moesten vooral tegenhouden en zagen hoe Toornstra na goed voorbereidend werk van Berghuis net te weinig kracht achter de bal kon zetten om de 2-1 binnen te tikken.

De druk van Feyenoord bleef echter aanwezig en een kwartier na rust was het raak. Toornstra legde de bal met een indraaiende vrije trap op het hoofd van Berghuis, die van dichtbij de bal achter Brondeel knikte.

FC Twente had na de 2-1 vrijwel niks meer te vertellen in De Kuip, terwijl Feyenoord verzuimde om de marge te vergroten en daarmee de wedstrijd in het slot te gooien.

Toch kreeg Twente drie minuten voor tijd nog de ideale kans op de gelijkmaker, maar de inzet van Buckley-Ricketts aan de rechterkant van het strafschopgebied ging hoog over. Feyenoord bleef overeind en had aan de treffers van Jörgensen en Berghuis genoeg om de eerste wedstrijd van het seizoen winnend af te sluiten.

