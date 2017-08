Spectaculaure zege PEC op Roda JC, Excelsior verrast Willem II

De wedstrijd werd in Zwolle werd op het nieuwe kunstgrasveld van PEC gespeeld. Behalve rubberen korrels ligt daar ook kurk op. Daardoor waren er opvallende bruine plekken op de mat te zien.

Roda JC, dat vorig seizoen slechts negen doelpunten maakte in uitwedstrijden, begon sterk aan het duel. De 18-jarige spits Jorn Vancamp was dreigend, maar miste finesse in de afronding.

Dat kon niet worden gezegd van Simon Gustafson. De middenvelder kapte zich knap vrij in het strafschopgebied en schoof de bal langs Diederik Boer (36), die na drie seizoenen op de bank bij Ajax weer terug is in het doel van PEC.

Het duurde lang voordat de thuisploeg gevaarlijk kon worden. In de blessuretijd van de eerste helft kopte drievoudig international Dirk Marcellis een hoge voorzet achter Roda JC-keeper Hidde Jurjus.

Eigen doel

Kort na rust kwam Zwolle op voorsprong dankzij Adil Auassar. De middenvelder van Roda schoot een harde en lage voorzet van linksback Bram van Polen in zijn eigen doel.

Na iets meer dan een uur spelen gaf arbiter Bas Nijhuis eerst voordeel en vervolgens toch een penalty aan Roda JC. De doorgebroken Mikhail Rosheuvel werd neergelegd nadat hij had geschoten. Zijn inzet ging op de paal en werd door de Zwolse verdediger van de lijn gehaald, waarna Rosheuvel nogmaals kon schieten. Ook die poging werd door een verdediger geblokt, waarna Nijhuis besloot om alsnog een strafschop te geven.

Gustafson schoot van elf meter kalm raak. Hij is de tweede speler die tweemaal scoort bij zijn debuut voor de club uit Kerkrade. Alleen Adil Ramzi ging de Zweed voor.

De gelijke stand was van korte duur. Mustafa Saymak was eerder bij de bal dan Jurjus en verschalkte de keeper met een lob. Een kwartier voor tijd tekende Van Polen voor de beslissing. Zijn afstandsschot was houdbaar, maar Jurjus liet zich verrassen in de korte hoek.

Willem II-Excelsior

Excelsior verraste Willem II door in Tilburg met 1-2 te winnen. Willem II begon beter aan de wedstrijd, maar Excelsior kwam in de 29e minuut uit een spelhervatting een voorsprong.

Een vrije trap van Hicham Faik werd door Milan Massop via de paal en doelman Timon Wellenreuther binnengekopt. De treffer ging als eigen doelpunt van de debuterende Duitse keeper de boeken in.

Kort na rust verdubbelde Zakaria El Azzouzi de marge. De spits van Excelsior werd door de Tilburgse defensie compleet vrijgelaten in het strafschopgebied en ramde de bal hoog achter Wellenreuther.

Nouri

De voormalig jeugdspeler van Ajax droeg zijn treffer op aan Abdelhak Nouri door een shirt met de naam van de Ajax-middenvelder die met blijvende hersenschade in het ziekenhuis ligt.

In de 65e minuut bracht Fran Sol de spanning terug in de wedstrijd. De Spanjaard kon vrij uithalen nadat Ryan Koolwijk mistastte bij een hoge voorzet.

In de slotfase was Willem II nog dicht bij de gelijkmaker. Luigi Bruins moest namens Excelsior een kopbal van Sol van de lijn halen. Excelsior counterde bijna nog naar een derde treffer maar Stanley Elbers trof de lat.

