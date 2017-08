Doelman Bijlow (19) vervangt geblesseerde Jones in basis Feyenoord

Jones kampt al sinds dinsdag met rugklachten. De Australiër leek in eerste instantie fit genoeg om in actie te komen tegen Twente, maar miste de laatste training en is niet genoeg hersteld voor een plek in de selectie.

Door de zware blessure van Kenneth Vermeer, die door een peesblessure in zijn hand maanden is uitgeschakeld, verdedigt Bijlow het doel van Feyenoord. Voor de 19-jarige keeper is het zijn officiële debuut voor de regerend landskampioen. De eveneens 19-jarige Ramon ten Hove zit als tweede doelman op de bank.

Trainer Giovanni van Bronckhorst kiest verder voor dezelfde namen als vorige week in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Vitesse. Dat betekent dat aanwinsten Kevin Diks en Ridgeciano Haps respectievelijk staan geposteerd als rechts- en linksback. Centrale verdedigers Eric Botteghin en Jan-Arie van der Heijden completeren de defensie.

Jean-Paul Boëtius en Steven Berghuis vormen de voorhoede met spits Nicolai Jörgensen. Jens Toornstra, tegen Vitesse nog trefzeker, staat samen met aanvoerder Karim El Ahmadi en Tonny Vilhena op het middenveld.

FC Twente

FC Twente begint zonder aanwinst Tom Boere tegen Feyenoord. De spits, die zich vorig seizoen namens FC Oss met 33 treffers tot topscorer kroonde in de Jupiler League, zit op de bank. Ook Ousamma Assaidi staat niet aan de aftrap.

De wedstrijd in De Kuip tussen Feyenoord en FC Twente begint om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Serdar Gözübüyük.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Diks, Botteghin, Van der Heijden, Haps; El Ahmadi, Toornstra, Vilhena; Berghuis, Jörgensen en Boëtius.

Opstelling FC Twente: Brondeel; Ter Avest, Andersen, Thesker, Trajkovski; Holla, Van der Heyden, Jensen; Gjorgjev, Kvasina en George.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie