AZ verwacht pas komende dagen duidelijkheid over ernst blessure Stengs

Stengs moest zaterdagavond al in de achtste minuut per brancard van het veld in de uitwedstrijd tegen PSV (3-2 nederlaag). Het 18-jarige talent was even daarvoor verkeerd terechtgekomen waarbij zijn knie dubbel klapte.

"We verliezen, dat is vervelend. Maar we verliezen ook Calvin en die zijn we voorlopig wel kwijt", zegt trainer John van den Brom op de website van AZ.

"De dokter was heel negatief. Zijn blessure vind ik erger dan deze nederlaag. Calvin is een talentvolle jongen die enorm in vorm was."

Basis

Stengs stond zaterdag voor het eerst in de basis bij een Eredivisiewedstrijd. Vorig seizoen maakte hij indruk in de play-offs om Europees voetbal door tegen FC Groningen tweemaal te scoren.

AZ liep uiteindelijk Europees voetbal mis door in de finale na penalty's te verliezen van FC Utrecht.

Volgende week zaterdag speelt AZ thuis tegen ADO Den Haag.

