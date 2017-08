Van Ginkel: 'Tegen AZ was de wil om te winnen wel aanwezig bij PSV'

"Misschien zag je vandaag de wil om te winnen net wat meer dan in de duels met Osijek. Die heb ik toen een beetje gemist", zei Van Ginkel in de catacomben van het Philips Stadion.

Op het trainingscomplex van PSV vonden de afgelopen week diverse praatsessies plaats. Ook Van Ginkel deed als aanvoerder zijn beklag over het uitermate zwakke optreden van het elftal in de dubbele ontmoeting met Osijek.

"Maar ik heb me niet per se zorgen gemaakt voor de wedstrijd tegen AZ", aldus de huurling van Chelsea. "We hebben deze week heel goed getraind. Heel fel en agressief. We hebben veel met elkaar gesproken. Je kon vandaag zien dat we voor elkaar door het vuur gingen. Dit was een goede reactie op het debacle in Kroatië."

Achterstand

Toch ging het tegen AZ bepaald niet van een leien dakje bij PSV. De Eindhovenaren kwamen zelfs al vroeg op achterstand, maar mede dankzij een doelpunt van Van Ginkel stapten de manschappen van trainer Phillip Cocu uiteindelijk toch nog als winnaars van het veld.

"We kenden misschien een wat mindere fase in de wedstrijd", erkende Van Ginkel. "Ik denk dat we een tikkeltje slordig begonnen. Dat had met scherpte te maken. AZ kwam er een paar keer aardig doorheen. Maar na de 0-1 gingen we er vol tegenaan. Het publiek ging er weer achter te staan. Dat gaf een goed gevoel."

Lozano

De absolute uitblinker aan de kant van PSV was Hirving Lozano. De Mexicaanse nieuweling nam de 1-1 voor zijn rekening, maar had het duel nog voor rust eigenlijk in het slot moeten gooien.

"Hirving was goed scherp vandaag", prees Van Ginkel zijn ploeggenoot. "Misschien had hij zelfs nog wel wat meer kunnen scoren. Hij was heel dreigend. Dat is leuk voor die jongen en goed voor het team."

De verwachting is dat Van Ginkel voor het sluiten van de transfermarkt op 31 augustus nog meer spelers op het trainingsveld kan verwelkomen. Met name achterin is de spoeling bij PSV wat dun. Van Ginkel wacht rustig af wat er in de komende drie weken nog allemaal gaat gebeuren.

"Ik ben geen technisch directeur. Er is aangegeven dat er nog wat bijkomt. We zullen het wel zien. Ik maak me er niet al te druk om."

