PSV-doelman Zoet weigert polonaise te lopen na nipte thuiszege op AZ

"Het is een goed begin van de Eredivisie. Dit moeten we vast zien te houden. Na de wedstrijden tegen Osijek was iedereen bij PSV natuurlijk in mineur, maar het was nou ook weer niet zo dat de wereld verging. Nu moeten we dan ook niet de polonaise gaan lopen. We moeten de positieve punten meenemen naar het volgende duel en de heel wat mindere dingen oppakken", aldus Zoet in de catacomben van het Philips Stadion.



In tegenstelling tot in Kroatiƫ liet PSV tegen AZ wel zien over voldoende vechtlust te beschikken. De equipe van trainer Phillip Cocu maakte een vroege 0-1 achterstand ongedaan en zorgde er zo voor dat de supporters van de 23-voudig landskampioen eindelijk weer iets hadden om voor te juichen.



"We hebben voor elkaar gevochten", vond Zoet. "Als iemand een foutje maakte, dan werd dat gelijk door een ploeggenoot opgelost. We hebben een signaal afgegeven, hebben met z'n allen geknokt. We hebben laten zien dat we dat ook kunnen. We hebben bij vlagen goed gespeeld, bij vlagen ook minder. Maar we starten met drie punten, dat is lekker."

Fans

Toch had Zoet ook wel degelijk het gemopper van het Brabantse publiek in met name de openingsfase van de wedstrijd gehoord. De negenvoudig Oranje-international wilde er echter niet al te veel woorden aan vuilmaken.

"Dat we de gunst van de fans terugkrijgen is natuurlijk ook belangrijk, maar uiteindelijk is dat een soort van bijzaak. Wij moeten gewoon naar onszelf kijken. Als wij elke week honderd procent geven en gas blijven geven zoals vandaag, dan weet ik zeker dat het publiek altijd achter ons zal staan."



Zoet beaamde wel dat er door het debacle tegen Osijek de nodige druk op het duel met AZ stond, maar de sluitpost vond dat de ploeg daar goed mee omging. "We willen ook niet meer terug, maar vooruit kijken. We hebben het vandaag gewoon goed opgepakt met z'n allen. Ik heb absoluut kunnen genieten onder de lat. Vooral in de fase dat we goede aanvallen op de mat legden. Ik was blij dat de 3-1 viel. Daarna hadden we het misschien iets moeilijker en hadden we het tactisch gezien wellicht iets anders moeten doen, maar dat is wat we mee moeten nemen naar volgende week."

Versterkingen

De wedstrijd tegen AZ gaf ook nog maar eens aan dat PSV met name achterin nog wel wat versterking kan gebruiken. Zoet wacht rustig af wat er nog allemaal gaat gebeuren op de transfermarkt. "We doen het nu met de jongens die we hebben. Als er iemand bijkomt en het is een versterking, dan is dat altijd welkom. Dat maakt iedereen scherper. Je weet ook dat dat kan gebeuren als je bij PSV speelt."



Het is ook nog maar de vraag of Zoet zelf na 31 augustus nog onder contract staat bij PSV. Op de vraag of dit zijn laatste interview in het shirt van de Eindhovenaren kon zijn, antwoordde de geboren Veendammer cryptisch. "Dat zou zomaar kunnen. Het is en het blijft voetbal."

