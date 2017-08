Koeman vindt dat Rooney nu al zijn waarde bewijst voor Everton

"Wayne voelde zich van de eerste tot de laatste minuut lekker", zei Koeman zaterdag na afloop tegen de BBC. "Hij toonde zijn ervaring en dat is ook de reden dat we hem hebben gehaald."

Het doelpunt van Rooney betekende zijn eerste goal sinds dertien jaar voor Everton, de club waar hij zijn carrière begon, voordat hij in 2004 naar Manchester United vertrok.

Ondanks de zege was Koeman niet tevreden met het spel van zijn ploeg. "Het was niet ons beste optreden in eigen huis, maar we hebben de drie punten. We kunnen veel beter dan we vandaag hebben laten zien."

Everton, dat vorig seizoen als zevende eindigde in de Premier League, heeft een zware reeks voor de boeg. De komende weken spelen The Toffees achtereenvolgens tegen Manchester City, Chelsea, Tottenham Hotspur en Manchester United.

