Veltman benadrukt na verlies in Almelo dat Ajax versterking nodig heeft

In de eerste speelronde van de Eredivisie leek Ajax dankzij een doelpunt van Hakim Ziyech op weg naar de winst, maar Paul Gladon en Brandley Kuwas bezorgden Heracles de overwinning.

"Meerdere spelers en ik hebben tegen directeur Marc Overmars gezegd dat er spelers bij moeten. Maar dat standpunt was er voor deze nederlaag ook al", zei Veltman tegen diverse media, waaronder De Telegraaf en het AD.

Ajax haalde tot dusver keepers Benjamin van Leer (Roda JC) en Kostas Lamprou (Willem II), verdediger Luis Manuel Orejuela (Deportivo Cali) en aanvallers Klaas Jan Huntelaar (Schalke 04) en Dennis Johnsen (sc Heerenveen).

Daar staat het vertrek van onder anderen Jairo Riedewald (Crystal Palace), Davy Klaassen (Everton), Bertrand Traoré (Olympique Lyon), Diederik Boer (PEC Zwolle) en Kenny Tete (Olympique Lyon) tegenover. Bovendien lijkt Davinson Sanchez de club te gaan verlaten.

Veltman vond tegenover FOX Sports niet dat Ajax de voorsprong tegen Heracles te makkelijk weggaf. "We gingen uit de organisatie lopen. Natuurlijk wilden we de 2-0 en 3-0 maken, maar op deze manier gaven we hen de kans om te counteren. Dat deden ze twee keer heel goed", aldus de verdediger.

Keizer

Trainer Marcel Keizer constateerde hetzelfde probleem. Ajax slaagde er onlangs tegen OGC Nice in de voorronde van de Champions League ook al niet in om een voorsprong vast te houden.

"Dat doen we inderdaad nog niet goed", aldus de coach. "Net als eerder tegen Nice gingen we weer vol voor de 2-0 en 3-0. Dat moet ook. Maar we moeten niet uit de organisatie gaan lopen."

Keizer legde uit waarom hij verdediger Sanchez tegen Heracles buiten zijn selectie liet. "Davinson heeft te veel aan zijn hoofd. Hij vond zichzelf niet gemotiveerd genoeg. Van mij hoeft hij niet weg. Er moet een aantal dingen worden uitgesproken en ik hoop dat hij er dan weer bij is."

Ajax krijgt donderdag de kans op revanche, wanneer het Noorse Rosenborg BK in de Arena de tegenstander is in de play-offs voor de Europa League.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie