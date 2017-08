Cocu geniet van beleving en strijd PSV in duel met AZ

Hij betrok ook de tegenstander in zijn hulde. ''Met twee teams die aanvallend wilden spelen, de beleving die wij hebben getoond en de strijd die we hebben geleverd krijg je een mooie avond als deze. Ik vond het fantastisch.''

Hooguit had PSV het duel eerder moeten beslissen, aldus Cocu tegenover FOX Sports. ''Dat hebben we nagelaten. Daardoor kon AZ toch nog vaak dreigend worden. Maar verder ben ik te spreken over onze voorhoede."

"Dit was een overwinning van het spektakel. Het was voor ons een prima begin van de competitie. Bovendien hebben we passie getoond. Dit was wat we wilden.''

Cocu, die met PSV een slechte start van het seizoen kende met uitschakeling in de voorronde van de Europa League, was vol lof over aanwinst Hirving Lozano. De Mexicaan zorgde voor veel gevaar en was verantwoordelijk voor de 1-1.

"Hij had zichzelf al onsterfelijk kunnen maken", doelde de trainer op de gemiste kansen van de Mexicaan. "Je ziet welke specifieke kwaliteiten hij heeft, met zijn individuele actie en zijn diepgang. De volgende keer maakt hij die kansen wel."

Brenet

Cocu wisselde verdediger Joshua Brenet al na 31 minuten voor Kenneth Paal, omdat Brenet niet voldeed. "Er valt niet veel toe te lichten op die wissel. Brenet speelde gewoon niet goed. Er kwam daar veel gevaar vandaan. Voor een speler is zo'n wissel een moeilijk moment en als trainer doe je het liever ook niet, maar we hadden weinig keus."

De 46-jarige trainer hoopt dat Brenet zich snel herpakt. "Hij heeft het nu even moeilijk. De komende week gaan we aan de slag om te zorgen dat hij weer de oude wordt. Paal moest even wennen in het begin, maar heeft het uiteindelijk goed gedaan."

PSV, dat tegen AZ onder toeziend oog van Diego Maradona speelde, neemt het volgende week zondag in de tweede speelronde van de Eredivisie in Breda op tegen het gepromoveerde NAC.

