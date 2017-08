Ajax verrassend onderuit bij Heracles in eerste speelronde Eredivisie

De Amsterdammers kwamen na rust nog op voorsprong door Hakim Ziyech, maar gingen ten onder door doelpunten van Paul Gladon en Brandley Kuwas.

Het verlies in Almelo is een volgende tegenslag voor Ajax, dat in de voorbereiding al een dreun kreeg door het drama rond Abdelhak Nouri en in de derde voorronde van de Champions League werd uitgeschakeld door OGC Nice.

Ajax moest het in het Polman Stadion stellen zonder sterkhouder Davinson Sanchez. De verdediger werd door trainer Keizer wegens transferperikelen buiten de selectie gelaten.

Eerder zaterdag begon concurrent PSV wel met een zege aan het nieuwe seizoen. De Eindhovenaren hadden in eigen huis moeite met AZ, maar wonnen wel met 3-2.

Overwicht

Ajax, bij afwezigheid van Sanchez met Mitchell Dijks in de ploeg, had tegen Heracles in de eerste helft een overwicht met 77 procent balbezit. Het ontbrak in de eindfase echter te vaak aan nauwkeurigheid.

Namens de formatie van coach Keizer hadden onder anderen Amin Younes, Donny van de Beek, Kasper Dolberg en Ziyech het vizier niet op scherp. Aan de andere kant moesten de Amsterdammers blijven opletten.

Doelman Andre Onana moest een paar keer optreden bij schoten van afstand en Heracles claimde een strafschop na vermeend hands van Nick Viergever in zijn eigen strafschopgebied, maar scheidsrechter Kevin Blom liet doorspelen.

Paal

In de tweede helft was de eerste grote kans voor Ajax toen Dijks met een strak schot de paal trof. Direct erna was het aan de andere kant ook bijna raak. Verdediger Tim Breukers werkte de bal na een snel genomen vrije trap net naast.

Toch was het Ajax dat scoorde. Younes legde de bal na een goede actie af op Ziyech, die snoeihard uithaalde en doelman Bram Castro daarmee kansloos liet. Daarmee leek Ajax op weg naar de winst, maar niets was minder waar.

Na ruim een uur stond het namelijk weer gelijk. Spits Gladon schoot razendsnel na een lage voorzet en verraste daarmee zowel zijn directe tegenstander Matthijs de Ligt als doelman Onana: 1-1.

Na de gelijkmaker besloot Keizer om met invallers Frenkie de Jong en Klaas Jan Huntelaar vol op de aanval te gaan spelen, maar dat werkte averechts. Ajax gaf achterin veel ruimte weg en daar profiteerde Kuwas van door met een fraaie knal te scoren. Die klap kwam de 33-voudig landskampioen niet meer te boven.

