PSV begint met benauwde zege op AZ aan Eredivisieseizoen

Halverwege was de stand 1-1. AZ nam de leiding via Dabney dos Santos, waarna aanwinst Hirving Lozano gelijkmaakte. Na rust nam PSV verder afstand dankzij Gaston Pereiro en Marco van Ginkel.

De Eindhovense fans moesten echter tot het einde blijven vrezen, want uit een strafschop verkleinde spits Wout Weghorst de achterstand van AZ tot 3-2. Daar bleef het echter bij.

De winst was een opsteker voor trainer Phillip Cocu, die met PSV met een dubbele nederlaag tegen NK Osijek in de derde voorronde van de Europa League slecht aan het seizoen was begonnen.

Bijzondere gast bij de wedstrijd in het Philips Stadion was Diego Maradona. De Argentijnse legende was vanwege een trainingskamp met zijn club Al Fujairah in de buurt en maakte van de gelegenheid gebruik om PSV-AZ te bezoeken.

Stengs

Tegen AZ begon PSV stroef. Met name linksback Joshua Brenet had zijn handen vol aan Calvin Stengs. De pas 18-jarige aanvaller van AZ moest er echter na nog geen vijf minuten spelen al vanaf met een op het oog zeer ernstige knieblessure.

AZ had pech dat PSV-doelman Jeroen Zoet in de tiende minuut een afstandsschot van Alireza Jahanbakhsh uit de bovenhoek plukte. Aan de andere kant schoot Jürgen Locadia, die in de spits de spits weer de voorkeur kreeg boven Luuk de Jong, rakelings naast en Van Ginkel stuitte op de benen van AZ-keeper Marco Bizot.

Toch was het de ploeg van trainer John van den Brom die op voorsprong kwam. Weghorst wurmde zich knap langs twee PSV-verdedigers en vond met een lage voorzet invaller Dos Santos, die afrondde.

In de 31e minuut kwam PSV toch op gelijke hoogte. Aanwinst Lozano, die een prima indruk maakte, schoot raak in de korte hoek: 1-1. Cocu greep vervolgens in door de zwak spelende Brenet te wisselen voor Kenneth Paal. Voor rust werd er ondanks enkele kansen voor beide ploegen niet meer gescoord.

Scherper

Na rust kwam PSV een stuk scherper uit de catacomben en dat resulteerde al in de 47e minuut in de 2-1. Pereiro, die de vertrokken Davy Pröpper verving in de basis, speelde Jnas Svensson simpel uit en scoorde met een laag schot.

De Eindhovenaren slaagden er niet echt in om door te drukken en dat bood AZ de gelegenheid om terug te komen in de wedstrijd. Weghorst had daar in de 51e minuut voor moeten zorgen, maar de spits schoot naast. Niet veel later moest doelman Zoet een paar keer redding brengen.

PSV richtte zich toch weer op en Van Ginkel leek het duel in de 76e minuut in het slot te gooien. De aanvoerder van de nummer drie van het afgelopen seizoen schoot de bal uit een corner in twee instanties achter Bizot.

Vanaf de tribune zag Maradona dat de wedstrijd spannend bleef, want Weghorst bracht de spanning terug door te scoren uit een strafschop die werd gegeven na een overtreding van Van Ginkel op Jahanbakhsh. In de resterende minuten kwam PSV niet echt meer in de problemen.

