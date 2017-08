Vitesse met duidelijk verschil langs NAC, VVV wint van Sparta

Vitesse had vorige week het seizoen al officieel geopend, met een nederlaag na strafschoppen in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord.

Halverwege was de ontmoeting met NAC in zekere zin al beslist, dankzij treffers van Thomas Bruns, Bryan Linssen en Tim Matavz. NAC gaf echter niet op en kwam door Thierry Ambrose terug tot 3-1. Daarna besliste Milot Rashica het duel met een rollertje.

Zeer snel, na 1 minuut en 54 seconden, kwam Vitesse op voorsprong. Bruns maakte de 1-0, na goed voorbereidend werk van Matavz en Alexander Büttner aan de linkerkant.

Bruns, afkomstig van Heracles Almelo, scoorde daarmee bij zijn eerste optreden van zijn nieuwe club in de eredivisie.

Linssen

Bryan Linssen, ook al een nieuweling, maakte in de 20e minuut nummer twee. Na iets meer dan een half uur was de op de Nederlandse velden teruggekeerde spits Tim Matavz met het hoofd goed nummer drie.

De Sloveen maakte het debutantenbal daarmee compleet. In beide gevallen was Rashica betrokken bij de voorbereiding.

De treffer van Ambrose leek het nog even spannend te maken, maar Rashica voorkwam dat.

VVV-Venlo

De Venlonaren namen op slag van rust de leiding dankzij Clint Leemans. Vlak na de hervatting was Tarik Tissoudali goed voor de 2-0, waarna Vito van Crooij het duel in blessuretijd besliste met de 3-0.

Lieke Martens werd voor het treffen in De Koel gehuldigd. De aanvalster, die in het seizoen 2010-2011 voor VVV in de Eredivisie speelde, kroonde zich vorig weekend met de Oranjevrouwen tot Europees kampioen. Ook Vanity Lewerissa werd als lid van die ploeg in het zonnetje gezet.

Coach Maurice Steijn van VVV vertrouwde voor het eerste duel grotendeels op de selectie die vorig jaar kampioen werd in de Jupiler League. Zo stond Ralf Seuntjens in de spits en was er op het middenveld plaats voor het grote talent Van Crooij.

Hoewel Sparta voor rust de betere ploeg was, was de eerste grote kans voor VVV. Sparta-captain Michel Breuer haalde na een klein kwartier een poging van Tissoudali van de lijn. Aan de overkant raakte spits Dalibor Volas de lat.

Kortsmit

Beide ploegen leken met een brilstand de kleedkamers op te zoeken, maar door een schot van Leemans kwam VVV alsnog op voorsprong. Dat mocht Sparta-doelman Roy Kortsmit zich aanrekenen, want het schot ging wel erg makkelijk onder hem door.

Vlak na rust was Kortsmit opnieuw gepasseerd. Nadat Lennart Thy en Van Crooij allebei het doelkader hadden geraakt, was Tissoudali trefzeker. Hij kreeg de bal aangespeeld door Van Crooij, draaide weg van zijn tegenstander en schoot via de binnenkant van de paal raak.

Door dat doelpunt leek de angel al snel uit het duel. Sparta-coach Alex Pastoor probeerde in de slotfase met enkele aanvallende wissels nog een aansluitingstreffer te forceren, maar van een offensief was nooit sprake.

De Rotterdammers moesten in de slotfase zelfs met een man minder door, omdat de Duitse verdediger Jeffrey Chabot met rood naar de kant moest. Van Crooy besliste het duel vervolgens na een snelle uitval.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie