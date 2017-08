De Boer baalt van 'valse start' met Crystal Palace in Premier League

"Dit is een valse start voor ons. Ik had gehoopt dat we het seizoen thuis met drie punten zouden beginnen", aldus De Boer na afloop van zijn eerste Premier League-wedstrijd tegenover Ziggo Sport.

De 49-jarige trainer vond zijn ploeg wel goed beginnen tegen het gepromoveerde Huddersfield. "We kregen al snel twee mogelijkheden, maar vervolgens hebben we in vijftien minuten de wedstrijd weggegeven."

Door een eigen doelpunt van Joel Ward en een treffer van Steve Mounié stonden de Zuid-Londenaren snel met 0-2 achter in het eigen Selhurst Park.

"Daarna pakten we de controle weer in de wedstrijd en creëerden we veel kansen, maar die aansluitingstreffer viel maar niet. Als dat gelukt was, had ik het gevoel dat we minimaal gelijk zouden spelen", zei de voormalig trainer van Ajax en Internazionale.

Concentratie

De Boer, die met Jairo Riedewald, Timothy Fosu-Mensah en Patrick van Aanholt drie Nederlanders in de basis liet starten, wijt de zwakke vijftien minuten aan een gebrek aan concentratie bij zijn ploeg.

"Ik heb ook een heleboel positieve punten gezien, maar je weet dat je in het topvoetbal 95 minuten geconcentreerd moet zijn. Na de tiende minuut zijn we dat 15 minuten niet geweest. Daar betaal je de rekening voor."

De trainer heeft ondanks de nederlaag nog alle vertrouwen in zijn elftal. "We hebben veel goede voetballers. Het is de eerste wedstrijd, dus sommige spelers hadden wel wat last van spanning. Dat is ook normaal. Uiteindelijk gaat het zeker goed komen. Daar ben ik wel heel positief over."

Crystal Palace gaat volgende week zaterdag op bezoek bij Liverpool.

