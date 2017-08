Leider Dumoulin verwacht felle strijd met concurrent Wellens in slotrit

De Limburger van Team Sunweb was er zaterdag met de Belg op twintig kilometer van de meet vandoor gegaan. Het tweetal wist uit de greep van de achtervolgende groep te blijven, waarna Wellens in de sprint de sterkste was.

Dumoulin erkende dat het in de slotfase niet meer van harte ging bij hem. "Ik wist een paar kilometer voor de streep al dat het over was voor me. Ik heb er toen voor gekozen om met Tim mee te blijven rijden in de hoop dat hij me er op de klimmetjes niet af zou rijden."

Die keuze pakte goed uit, want in het wiel van de Belg reed Dumoulin naar de tweede plaats. Zijn voorsprong op de Belg bedraagt met nog één etappe te gaan vier seconden.

"Tim was heel sterk vandaag. Het gaat morgen dan ook lastig genoeg worden om de leiding vast te houden. We zullen elkaar het vuur aan de schenen leggen."

Geraardsbergen

Wel weet Dumoulin dat hij in lastige sloteatappe naar de Muur van Geraardsbergen op zijn ploeg kan vertrouwen. "We zijn met een goede ploeg hier. We hebben hier twee dagen op rij echt goed doorgetrokken en we gaan die voorsprong gewoon verdedigen."

Met Peter Sagan hoeft de Limburger in ieder geval geen rekening meer te houden. De Slowaak kreeg te maken met materiaalpech en viel weg uit de top van het klassement. Dat gold ook voor Lars Boom, die niet sterk genoeg was na zijn ritzege van vrijdag.

"Als Sagan niet lek had gereden, had het er heel anders uit gezien", besefte Dumoulin dan ook. "Hij is een van de sterksten in koers, maar materiaalpech hoort er ook bij."