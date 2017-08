Crystal Palace onderuit bij debuut De Boer, blamage kampioen Chelsea

Crystal Palace, met de Nederlanders Jairo Riedewald, Timothy Fosu-Mensah en Patrick van Aanholt in de basis, kwam al vroeg op achterstand in het eigen Selhurst Park.

Verdediger Joel Ward werkte de bal na een scrimmage in de 23e minuut onbedoeld in eigen doel.

Twee minuten later verdubbelde Steve Mounié de score namens Huddersfield. De aanvaller kopte raak op aangeven van Aaron Mooi.

De ploeg van De Boer kreeg in de tweede helft nog wel een aantal grote kansen op een treffer via Christian Benteke en Wilfried Zaha, maar de Deense doelman Jonas Lössl voorkwam dat de overwinning van het gepromoveerde Huddersfield in gevaar kwam.

Twaalf minuten voor tijd bepaalde Mounié de eindstand op 0-3. Rajiv van La Parra viel in de slotfase in bij Huddersfield.

Rooney

Wayne Rooney was tegen Stoke City voor het eerst in dertien jaar weer trefzeker voor Everton in de Premier League.

De van Manchester United overgekomen aanvaller zorgde vlak voor rust voor de enige treffer van het duel. De 32-jarige Rooney kopte fraai binnen op aangeven van Dominic Calvert-Lewin.

Klaassen werd na een uur gewisseld door trainer Ronald Koeman.

Chelsea

Kampioen Chelsea moest al vroeg verder met tien man tegen Burnley, nadat Gary Chahill door een harde tackle in de veertiende minuut met rood van het veld gestuurd werd.

Burnley profiteerde van de overtalsituatie en scoorde drie keer op rij in de laatste twintig minuten van de eerste helft. Sam Vokes (twee keer) en Stephen Ward waren trefzeker.

Chelsea deed in de tweede helft nog wat terug via Alvaro Morata en David Luiz, maar het bleek niet genoeg voor een punt.

De ploeg van trainer Antonio Conte moest in de slotfase zelfs verder met negen man, nadat ook Cesc Fabregas met twee keer geel het veld moest verlaten.

Leroy Fer kwam met Swansea City op bezoek bij Southampton niet verder dan 0-0. Luciano Narshing bleef bij de ploeg uit Wales negentig minuten op de bank.

Nathan Aké verloor met Bournemouth op bezoek bij West Bromwich Albion. De Egyptenaar Ahmed Hegazy tekende voor de enige treffer in dat duel.

Liverpool

Liverpool begon het seizoen met een gelijkspel bij Watford. De thuisploeg kwam in de blessuretijd naast de 'Reds' op Vicarage Road (3-3).

Georginio Wijnaldum deed negentig minuten mee bij Liverpool. Bij de 'Hornets' viel rechtsback Daryl Janmaat al na achttien minuten geblesseerd uit.

Door de remise verzuimde Liverpool zich aan kop van de Premier League naast Arsenal te nestelen. De Londenaren openden het Engelse seizoen vrijdagavond met winst in een spektakelstuk tegen Leicester City (4-3).

Miguel Britos was in de 94e minuut verantwoordelijk voor de 3-3. De Uruguayaanse verdediger kopte binnen nadat doelman Simon Mignolet een voorzet van voormalig Ajax-doelwit Richarlison niet onder controle kreeg.

Ontlading

Watford was in de eerste helft al twee keer op voorsprong gekomen. Stefano Okaka Chuka en Abdoulaye Doucouré zorgden voor een 2-1 ruststand. Sadio Mané had tussendoor iets teruggedaan namens Liverpool.

Tien minuten na de hervatting kwam Liverpool echter langszij door een benutte penalty van Roberto Firmino en twee minuten later kwamen de bezoekers zelfs op voorsprong via nieuweling Mohamed Salah.

Vlak voor het laatste fluitsignaal zorgde Britos alsnog voor ontlading in Watford, door te profiteren van half ingrijpen van de Belgische Liverpool-goalie Mignolet.

