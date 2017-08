FC Utrecht huurt Franse spits Bahebeck van Paris Saint-Germain

Dat bevestigt FC Utrecht zaterdag op de website van de club. "Jean-Christophe is een spits die het klappen van de zweep op hoge niveaus kent", zegt trainer en technisch manager Erik ten Hag over Bahebeck.

De 24-jarige Fransman is al de vijfde aanvallende aanwinst voor FC Utrecht. Eerder deze zomer versterkte de nummer vier van het voorbije Eredivisieseizoen zich al met Cyriel Dessers, Bilal Ould-Chikh, de intussen langdurig geblesseerde Simon Makienok en Lukas Görtler.

Bahebeck doorliep de jeugdopleiding van Paris Saint-Germain en speelde al 53 officiële wedstrijden voor de Franse grootmacht. Zijn laatste duel in het eerste elftal dateert echter al weer van 2015. De laatste twee seizoenen werd hij verhuurd aan achtereenvolgens Saint-Etienne en het Italiaanse Pescara.

Ervaring

Ten Hag is blij met de ervaring van de ex-jeugdinternational. "Hoewel hij pas 24 jaar is, speelde hij al meer dan honderd partijen in de competities van Frankrijk en Italië, deed hij de nodige Europa League-ervaring op en kwam hij zelfs drie keer in de Champions League in actie."

"Jean-Christophe is een centrumspits die zich ook op de flanken van het veld thuis voelt. Hij kijkt ernaar uit om in de Eredivisie voor FC Utrecht te spelen en wij, op onze beurt, kijken uit naar de samenwerking met hem."

FC Utrecht opende de competitie vrijdagavond met een 0-3 overwinning op ADO Den Haag en is ook nog actief in de laatste voorronde van de Europa League. Daarin wacht een dubbele confrontatie met Zenit-Sint-Petersburg.

