Memphis helpt Lyon aan zege, Elia en Dost matchwinner

Memphis had in tegenstelling tot Kenny Tete een basisplaats bij Lyon en bracht zijn ploeg in de 57e minuut uit een vrije trap aan de leiding. Een kwartier voor tijd maakte Mariano Diaz er 0-2 van.

In de slotminuten zorgde Benjamin Bourigeaud namens Stade Rennes voor de aansluitingstreffer, maar verder kwam het niet. Tete viel wel in bij Lyon, waar oud-Ajacied Bertrand Traoré de hele wedstrijd speelde.

Het betekende voor Lyon de tweede zege in de eerste twee competitiewedstrijden. De halvefinalist van de Europa League van vorig seizoen gaat daarmee aan de leiding, maar de meeste clubs moeten nog in actie komen in de tweede speelronde.

In dezelfde competitie verloor OGC Nice ook zijn tweede competitiewedstrijd van het seizoen. In eigen huis was Troyes met 1-2 te sterk. Bij Nice ontbraken de nog niet fitte aanwinst Wesley Sneijder en spits Mario Balotelli.

Bekijk het programma en de stand in de Ligue 1

Elia

In de Turkse Süper Lig bewees de 30-jarige Elia, die door Basaksehir werd overgenomen van Feyenoord, direct zijn waarde. Hij scoorde tegen Bursaspor met een schot in de 21e minuut.

Door de winst gaat Basaksehir automatisch aan de leiding in de competitie. Robin van Persie komt met Fenerbahçe zaterdag in actie in het uitduel met Goztepe.

Bekijk het programma en de stand in de Süper Lig

Dost

In Portugal leidde Dost Sporting Lissabon naar de zege. De Nederlandse spits maakte in de thuiswedstrijd tegen Vitoria Setubal vier minuten voor tijd de enige treffer uit een strafschop: 1-0.

Dost, vorig seizoen topscorer in Portugal met 34 treffers, zorgde er zo hoogstpersoonlijk voor dat Sporting na twee duels nog zonder puntenverlies is in de Liga NOS.