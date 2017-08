Arsenal start Premier League-seizoen met bizarre thuiswinst op Leicester

In de laatste minuten van de wedstrijd in het Emirates Stadium leidde Leicester met 2-3, maar door doelpunten van Aaron Ramsey en Olivier Giroud zegevierden de 'Gunners' alsnog.

Arsenal begon goed aan het duel in Londen, want al in de tweede minuut nam de van Olympique Lyon overgekomen Alexandre Lacazette de openingstreffer voor zijn rekening.

Nog in de eerste helft boog Leicester die achterstand om in een voorsprong. Shinji Okzakaki bracht de landskampioen van 2016 op gelijke hoogte en Jamie Vardy zorgde voor 1-2. In de 45e minuut trok Danny Welbeck de stand weer gelijk.

Wie dacht dat Arsenal in de tweede helft orde op zaken zou stellen, kwam aanvankelijk bedrogen uit, want het was opnieuw Vardy die scoorde. In de slotminuten pakte de thuisploeg dankzij Ramsey en Giroud alsnog drie punten.

Community Shield

Arsenal, dat dit seizoen voor het eerst in het tijdperk Wenger niet in de Champions League uitkomt, speelde de tweede officiële wedstrijd van het seizoen. Afgelopen zondag werd Chelsea na strafschoppen verslagen in de strijd om de Community Shield.

Zaterdag komen onder meer topclubs Liverpool (uit tegen Watford), Chelsea (thuis tegen Burnley) en Manchester City (op bezoek bij Brighton & Hove Albion) in actie in de eerste speelronde van de competitie.

Het Everton van trainer Ronald Koeman en het Crystal Palace van coach Frank de Boer beginnen op diezelfde dag met een thuisduel aan het seizoen in de Premier League. Daarin zijn respectievelijk Stoke City en Huddersfield Town de opponent.

