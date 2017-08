FC Utrecht opent Eredivisieseizoen met riante uitzege op ADO

De doelpunten in het Cars Jeans Stadion werden gemaakt door twee nieuwelingen. Cyriel Dessers zette FC Utrecht na een kwartier op voorsprong, al stond hij daarbij wel buitenspel.

Sander van de Streek besliste de wedstrijd na rust al min of meer met een rake kopbal en in de slotfase gooide spits Dessers, die deze zomer werd overgenomen van NAC Breda, het duel definitief in het slot.

Trainer Erik ten Hag moest wel twee tegenslagen incasseren, want hij raakte in de eerste helft twee middenvelders kwijt. Zowel Anouar Kali als Yassin Ayoub moest met een blessure van het veld.

Utrecht kende met de zege in Den Haag een goede generale repetitie voor de ontmoeting met Zenit Sint-Petersburg in de play-offs van de Europa League. Het heenduel met de op papier sterkere Russen begint woensdag om 18.00 uur in stadion Galgenwaard.

Becker

De eerste grote kans van de wedstrijd was vrijdag nog voor ADO, waar de teruggekeerde Lex Immers in de basis stond. Al na twee minuten kwam Sheraldo Becker oog in oog met David Jensen, maar de doelman van FC Utrecht kwam als winnaar uit de strijd.

Na een kwartier was het aan de andere kant wel raak. ADO-keeper Robert Zwinkels kreeg een afstandsschot niet onder controle, waarna Dessers binnentikte. De Belg stond buitenspel, maar dat werd niet gezien door de arbitrage.

In de tweede helft was FC Utrecht de gevaarlijkste ploeg en dat mondde uit in de 0-2 van Van de Streek, die fraai met het hoofd scoorde op aangeven van Urby Emanuelson. De oud-Ajacied was als invaller in het veld gekomen voor Ayoub.

De ploeg van Ten Hag bleef de beste ploeg, al was ADO nog dicht bij een treffer toen Tom Beugelsdijk tegen de lat kopte. Het krachtsverschil werd in de slotfase verder in de score uitgedrukt door het tweede doelpunt van Dessers.

Bekijk het programma in de Eredivisie