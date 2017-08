Ajax bevestigt komst Orejuela, transfer Barac van de baan

De 21-jarige Orejuela, wiens komst dinsdag al werd aangekondigd door zijn club Deportivo Cali, doorstond met succes de medische keuring en ondertekende in de Arena een contract tot medio 2022. Hij krijgt rugnummer 28.

De Amsterdammers betalen 3,65 miljoen euro voor de verdediger, die vooral in aanmerking lijkt te komen voor de rechtsbackpositie. Op die plek speelt aanvoerder Joël Veltman doorgaans.

Orejuela is de derde Colombiaan in de selectie van Ajax. Vorig jaar kwamen Davinson Sanchez en Mateo Cassierra al naar Amsterdam vanuit Zuid-Amerika. Cassierra speelde net als Orejuela voor Deportivo Cali.

Ajax-trainer Marcel Keizer liet dinsdag al weten vooral op zoek te zijn naar versterking voor de defensie, omdat hij daar nu weinig opties heeft.

Barac

De andere beoogde defensieve aankoop, Barac, was al persoonlijk akkoord met Ajax over een verbintenis voor drie jaar, maar bij de medische keuring ontstond twijfel over de fysieke gesteldheid van de eenmalig Kroatisch international.

De Amsterdammers wilden een second opinion en volgens Osijek-voorzitter Ivana Mestrovic is een overgang nu afgeketst.

"Ik kan zeggen dat Mateo Barac niet naar Ajax gaat, dat slechts één van de vele clubs is die interesse hebben in deze speler", aldus de preses van de club die onlangs PSV uitschakelde in de derde voorronde van de Europa League.

Barac (23) stond al langer in de belangstelling van Ajax, maar zou pas echt overtuigd hebben in de dubbele ontmoeting met PSV. Met Osijek won hij zowel uit als thuis met 1-0.

Richarlison

Eerder in deze zomerse transferperiode moest Ajax ook al een streep zetten door de komst van Richarlison. De club kwam er niet uit met Fluminense, waarop de Braziliaanse vleugelspeler naar Watford vertrok.

Ajax versterkte zich tot dusver naast Orejuela met spits Klaas-Jan Huntelaar en reservekeepers Benjamin van Leer en Kostas Lamprou.

De ploeg van Keizer begint het nieuwe seizoen zaterdag om 20.45 uur met een uitwedstrijd tegen Heracles Almelo.