De Boer vindt niet dat hij te aanvallend wil spelen met Crystal Palace

"Iedereen zegt dat 3-4-3 te avontuurlijk of opwindend is, maar je zou ook kunnen zeggen dat we met vijf verdedigers spelen", aldus De Boer vrijdag op een persconferentie in Londen.

De oud-trainer van Ajax en Internazionale heeft in de voorbereiding een tactiek proberen in te slijpen met twee vleugelverdedigers aan de zijkanten van het middenveld en drie centrale verdedigers achterin.

Voor de posities aan de zijkanten komt Patrick van Aanholt in aanmerking, terwijl De Boer met de van Ajax gekochte Jairo Riedewald en de deze week van Manchester United gehuurde Timothy Fosu-Mensah twee Nederlandse centrale verdedigers in zijn selectie heeft.

"We willen proberen om wedstrijden te domineren, maar we moeten ook realistisch zijn", benadrukt De Boer.

Lastige baan

De Noord-Hollander heeft wat dat betreft ook geleerd van zijn periode bij Internazionale, waar hij vorig seizoen eveneens probeerde zijn 'Nederlandse' speelstijl op de groep over te brengen, maar al na 84 dagen ontslagen werd.

"Ik wist toen ik eraan begon dat het een lastige baan was bij Inter", stelt De Boer. "Niet alles ging zoals ik wilde, maar dat is geen probleem. Ik heb niet genoeg tijd gekregen, maar ik heb nog steeds vertrouwen in mezelf als trainer. Je verandert iedere dag."

De 112-voudig international zag zijn ploeg in de voorbereiding verliezen van Liverpool (0-2), winnen van West Bromwich Albion (2-0) en gelijkspelen tegen het Franse Metz (1-1) en het Duitse Schalke 04 (1-1).

Zenuwen

De Boer kijkt ernaar uit om zaterdag eindelijk om de punten te spelen wanneer het gepromoveerde Huddersfield Town op bezoek komt op Selhurst Park. "Het is mooi dat we eerst thuis spelen, dan kunnen de fans direct achter ons gaan staan."

"Ik voel nu nog geen zenuwen, maar ik zal zeker wat gezonde spanning hebben voor de aftrap morgen. De Premier League is de grootste en populairste competitie ter wereld en het is prachtig om daar deel van uit te mogen maken."

Crystal Palace-Huddersfield Town begint zaterdag om 16.00 uur Nederlandse tijd. De Premier League start vrijdagavond vanaf 20.45 uur met het duel Arsenal-Leicester City.

