Ajax-coach Keizer goed voorbereid richting competitiestart tegen Heracles

De opvolger van Peter Bosz is naar eigen zeggen goed voorbereid op de eerste tegenstander van het Eredivisieseizoen 2017/18. "We hebben een goed beeld van ze", zegt Keizer op een persconferentie in de Johan Cruijff Arena.

"Er is een aantal bassispelers weg, maar daarvoor hebben ze ook een aantal aardige jongens teruggehaald. Het is dus vergelijkbaar met vorig jaar. Ik vind dat ze het qua scouting doen, er staat een goed elftal voor Heracles."

Keizer zou zelf nog wel graag nieuwe spelers begroeten. Zo heeft de 48-jarige Amsterdammer nog altijd defensieve versterking op zijn wensenlijst staan. "Met name in de breedte, zodat we het op kunnen vangen als iemand wegvalt. Maar daar zijn we mee bezig."

Barac

Ajax moest deze zomer afscheid nemen van liefst drie verdedigers: Kenny Tete (Olympique Lyon), Jairo Riedewald (Crystal Palace) en Heiko Westermann (Austria Wien). Daar kreeg Keizer nog niets voor terug.

Door de naam van Mateo Barac kan een streep, aldus Keizer. De Kroatische verdediger zou de medische keuring niet doorstaan hebben. "Het laatste wat ik gehoord heb van Marc Overmars is dat het niet doorgaat. Waarom precies weet ik niet, ik ben geen arts."

Luis Manuel Orejuela, een 21-jarige rechtsback uit Colombia, staat wel op het punt zich aan Ajax te verbinden. "Hij is in Nederland gearriveerd", bevestigt Keizer. "Marc heeft hem lange tijd gevolgd, dus ik ga ervan uit dat hij goed is."

Neymar

Wat betreft Keizer, die vorig jaar nog voor de groep stond bij Jong Ajax, is het echter snel 1 september. De oud-speler hoopt dat de zomerse transferperiode snel achter de rug is en hij duidelijkheid heeft.

"Het is nu nog even afwachten wat er gaat gebeuren, maar voorlopig zijn we oké. Vaclav Cerny en Mateo Cassierra mogen zeker niet verhuurd worden. Als Neymar aansluit, kan dat natuurlijk weer wat anders betekenen", grapt Keizer.

Keizer beschikt tegen Heracles over een nagenoeg fitte selectie. Alleen Daley Sinkgraven is er niet bij in Almelo.

Armenteros

Bij Heracles ontbreekt Samuel Armenteros mogelijk in de aanval. De Zweedse international, vorig seizoen topscorer van de Almeloërs met negentien doelpunten, verscheen vrijdag niet op het trainingsveld.

''Samuel heeft wat last van de lies. Morgen gaan we bepalen of hij wel of niet kan spelen'', aldus trainer John Stegeman van Heracles, die Dario van den Buijs sowieso mist. De van FC Eindhoven overgekomen verdediger heeft een gekneusde voet.

Stegeman wil zich zaterdag niet helemaal aanpassen aan Ajax. ''Natuurlijk zullen we waarschijnlijk minder de bal hebben, maar er komen ook fases dat we hem wel hebben'', zegt de coach. ''We kijken ook naar de lange termijn, waarbij we onze identiteit niet verloochenen.''

De wedstrijd in het Polman Stadion begint om 20.45 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Kevin Blom.

