Keeper Jones toch twijfelgeval bij Feyenoord voor duel met Twente

"Zijn herstel verloopt minder snel dan gehoopt. Hij kon nog niet meetrainen. Hopelijk morgen wel", aldus Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst vrijdag op een persconferentie.

Jones kampt sinds dinsdag met rugklachten. Als de Australische keeper zondag niet fit genoeg is, wordt hij vervangen door de 19-jarige Justin Bijlow.

Kenneth Vermeer is enkele maanden uitgeschakeld met een peesblessure in zijn hand, waardoor Feyenoord verder weinig opties heeft in het doel.

"Toch zijn we niet van plan om er nog een doelman bij te halen", aldus Van Bronckhorst.

Nieuwkoop

De trainer van de landskampioen kan de komende weken ook nog niet beschikken over Bart Nieuwkoop, die vorige maand een hamstringblessure opliep.

De verwachting was dat Nieuwkoop na vier weken weer aan zou kunnen sluiten bij de selectie, maar hij heeft een terugslag gehad bij zijn revalidatie.

Verder beschikt Feyenoord zondag over een fitte selectie. Ridgeciano Haps trainde eerder deze week nog individueel, maar is fit voor de thuiswedstrijd van zondag.

Van Bronckhorst beseft dan zijn club tegen Twente weer op nul begint, na het kampioenschap van vorig seizoen.

"Daarom hebben we ook alle kampioensuitingen weggehaald, bijvoorbeeld op het Maasgebouw. We hebben de drive om opnieuw zo succesvol te worden als vorig jaar. Het streven is om in mei te zorgen voor nieuwe beplakking", aldus de 42-jarige trainer.

Het duel tussen Feyenoord en FC Twente begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Serdar Gözübüyük.

