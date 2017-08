Van Dijk mist seizoensstart Southampton vanwege 'virus'

Volgens trainer Mauricio Pellegrino kampt de 26-jarige Nederlander met een virus. "Hij heeft daardoor twee dagen niet kunnen trainen."

Van Dijk diende onlangs een officieel transferverzoek in bij de Premier League-club. Hij zou zijn zinnen hebben gezet op een overgang naar Liverpool.

"Mijn reactie daarop is hetzelfde als drie weken geleden. We verwachten dat hij weer gaat trainen, want wij hebben hem nodig als speler", aldus de Argentijnse trainer op een persconferentie.

"Hopelijk verandert hij nog van mening. De club is vanaf het begin duidelijk geweest tegen hem. We kunnen niet alles onder controle houden. Virgil is onderdeel van onze club. Hij heeft nog een contract, maar nu moeten we afwachten."

Geen focus

Southampton zette Van Dijk vorige maand nog uit de selectie, omdat hij vanwege zijn transferwens niet honderd procent gefocust zou zijn op zijn huidige club.

Van Dijk heeft bij Southampton nog een contract tot 2022. Hij speelt sinds de zomer van 2015 voor de Engelse middenmoter, die hem overnam van Celtic. In de Nederland was Van Dijk tot 2013 actief voor FC Groningen.

Het nieuwe Premier League-seizoen begint vrijdagavond met het duel tussen Arsenal en Leicester City om 20.45 uur. Southampton speelt zaterdag om 16.00 uur tegen Swansea City.

