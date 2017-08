'Barac mag door second opinion nog hopen op transfer naar Ajax'

Ajax zou door de uitkomsten van dat tweede onderzoek bereid zijn om de deur weer op een kier te zetten en in gesprek te gaan met het kamp-Barac, weet De Telegraaf.

Donderdag werd bekend dat Ajax de deal met NK Osijek had afgeblazen omdat Barac de medische keuring niet had doorstaan. De verdediger zelf was in een eerder stadium al een driejarig contract overeengekomen.

Zijn zaakwaarnemer liet het daar echter niet bij zitten en vroeg een second opinion aan. Daaruit zou blijken dat Barac fysiek wel in orde is. Ajax is daardoor bereid om de gesprekken met de Kroaten weer te hervatten.

Een akkoord zou echter nog ver weg zijn, schrijft de krant. De Amsterdamse club zou de 23-jarige verdediger sowieso eerst nog een derde medisch onderzoek willen laten ondergaan.

Barac stond al langer in de belangstelling van Ajax, maar zou pas echt overtuigd hebben in de dubbele ontmoeting met PSV in de derde voorronde van de Champions League. Met Osijek won hij zowel uit als thuis met 1-0.

Orejuela

Eerder in deze zomerse transferperiode moest Ajax ondanks een persoonlijk akkoord ook al een streep zetten door de komst van Richarlison. Directeur spelerszaken Marc Overmars kwam niet tot een akkoord met Fluminense, waarop de Braziliaanse vleugelspeler naar Watford vertrok.

Ajax versterkte zich na het vertrek van Davy Klaassen, Bertrand Traoré, Kenny Tete, Jairo Riedewald, Heiko Westermann en Diederik Boer vooralsnog alleen met tweede spits Klaas-Jan Huntelaar en reservekeepers Benjamin van Leer en Kostas Lamprou.

Wel staat Luis Manuel Orejuela op het punt een contract te tekenen in de Johan Cruijff Arena. De 21-jarige rechtsback uit Colombia kondigde zijn transfer zelf al aan, net als zijn werkgever Deportivo Cali.