Crystal Palace huurt Fosu-Mensah voor één seizoen van Manchester United

De jeugdinternational van Oranje gaat bij de Londense club met rugnummer 24 spelen. De 19-jarige verdediger heeft 21 officiële duels voor Manchester United achter zijn naam staan.

"Tim is een jonge speler met grote potentie", zegt United-manager José Mourinho op de website van zijn club. "Ik ben erg tevreden over de progressie die hij tot nu toe heeft gemaakt. Het is duidelijk dat hij elke dag beter wordt."

Een gesprek met De Boer overtuigde Fosu-Mensah om naar Crystal Palace te komen. "De manager maakte duidelijk dat hij me graag wilde hebben, hij gaf me meteen een geweldig gevoel. Dat vertrouwen moet ik terugbetalen in goede prestaties voor de club", zegt de geboren Amsterdammer op de website van Crystal Palace.

"Ik ben pas 19 jaar en moet nog veel leren. De kans om meer aan spelen toe te komen op een reguliere basis zal mijn ontwikkeling helpen."

Kracht

De Boer toont zich verheugd met de komst van Fosu-Mensah, die hij kent uit de jeugd van Ajax. "Timothy is een speler met veel snelheid en ongelooflijke fysieke kwaliteiten. In het moderne voetbal heb je spelers met snelheid en kracht nodig. Hij kan naast de verdediging ook op het middenveld uit de voeten."

"In ons systeem zie ik in hem in eerste instantie als rechter centrale verdediger, maar in het 4-3-3-systeem kan hij ook als vleugelverdediger uit de voeten."

Met Patrick van Aanholt en Jairo Riedewald heeft Crystal Palace al twee Nederlandse verdedigers onder contract staan.

Riedewald en Fosu-Mensah kunnen zaterdag debuteren bij Palace dat thuis de competitie opent tegen Huddersfield Town.

