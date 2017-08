Droomtransfer van Almere naar Premier League-club Brighton voor Ahannach

De 21-jarige linksbuiten wordt bij zijn nieuwe club ploeggenoot van Davy Pröpper, die deze week overkwam van PSV. Brighton en Almere City hebben niet bekendgemaakt hoeveel geld er met de transfer gemoeid is. Vincent Janssen is met zijn overstap voor 500.000 euro naar AZ de grootste transfer in de clubhistorie van Almere City.

"Dit is een grote stap in mijn carrière. Ik maak een mooie transfer naar een prachtige competitie", zegt Ahannach op de website van Almere City. Hij scoorde afgelopen seizoen achttien keer voor Almere City in de Jupiler League en speelde vijf jaar voor de club uit Flevoland.

"Ik weet niet of het eerder is gebeurd dat een speler vanuit de Jupiler League rechtstreeks de stap maakte naar de Premier League. Ik vind het daarom moeilijk in te schatten waar ik sta en laat het allemaal op me af komen, maar ik heb er heel veel zin in", zegt Ahannach.

Doelman Ruud Boffin van MVV was in 2010 de laatste die vanuit de Eerste Divisie naar de Premier League overstapte. De Belgische doelman kwam in Engeland bij West Ham United niet verder dan één competitieduel.

Veel talent

"We zijn blij dat we Soufyan bij onze club kunnen verwelkomen. Hij is een jonge speler met veel talent en een grote potentie", zegt Brighton-manager Chris Hughton.

"Hij heeft het de afgelopen jaren erg goed gedaan in Nederland en we kijken ernaar uit om de komende weken en maanden te zien waartoe hij in staat is."

Ontwikkeld

Ahannach kijkt met veel plezier terug op zijn tijd in Almere. "Ik heb vier jaar in de hoofdmacht van Almere City FC gespeeld en in die periode heb ik me volop ontwikkeld, vooral de laatste jaren", zegt de buitenspeler. "Voor mijn gevoel was ik nu toe aan een volgende stap en die komt er met Brighton & Hove Albion. Het geeft eens te meer aan dat Almere City een perfecte springplank is naar de top."

"Ik wil de supporters bedanken voor hun steun. Zij hebben altijd hun steentje bijgedragen en ik wilde graag iets voor ze terugdoen. Ik hoop dat ik ze de afgelopen jaren heb kunnen vermaken met mooie acties, goals en assists. Uiteraard wens ik Almere City FC komend seizoen veel succes."

Pröpper werd maandag de duurste speler uit de clubgeschiedenis van Brighton met een transfersom van 11 miljoen euro, die via bonussen nog kan oplopen. Dat clubrecord werd donderdag alweer gebroken door de gepromoveerde ploeg, die Jose Izquierdo voor 17 miljoen overnam van Club Brugge.

De Premier League begint zaterdag voor Brighton met een thuiswedstrijd tegen Manchester City.

