Dortmund wijst bod van Barcelona af en schorst Dembélé

Barcelona heeft volgens Spaanse media een bedrag van honderd miljoen euro over voor Dembélé, terwijl Dortmund 150 miljoen euro zou willen ontvangen.

"Er is een gesprek met FC Barcelona gevoerd over een mogelijke transfer", meldt de ploeg van trainer Peter Bosz in een schriftelijke verklaring aan Kicker. "Daarin is een bod gedaan dat niet past in de huidige economische situatie van de Europese transfermarkt."

"Tot op heden is er geen nieuw bod van Barcelona bij ons binnen gekomen. Daarom is een transfer niet aanstaande en op dit moment ook niet waarschijnlijk."

De Frans international bleef donderdag zonder toestemming van de club weg bij de training en wordt daarvoor gestraft. Hij wordt de rest van de week uit de selectie gezet en mist daardoor zaterdag de bekerwedstrijd tegen FC Rielasingen-Arlen, dat op het zesde niveau in Duitsland uitkomt. Dembélé kan ook rekenen op een boete van de club.

Neymar

Barcelona is sinds het vertrek van Neymar voor 222 miljoen euro naar Paris Saint-Germain op zoek naar versterking voor de voorhoede.

Dembélé speelt pas een jaar bij Dortmund, dat hem vorige zomer voor 15 miljoen euro overnam van Stade Rennes. Zijn contract in het Signal Iduna Park loopt nog vier jaar door.

Afgelopen seizoen speelde Dembélé 32 duels in de Bundesliga, waarin hij zesmaal trefzeker was. Hij heeft zeven interlands voor Frankrijk (één doelpunt) achter zijn naam staan.

Afgelopen week speelde Dembélé nog de volledige wedstrijd om de Duitse Super Cup. Dortmund boog daarin na strafschoppen voor Bayern München (2-2, 4-5).