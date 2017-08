Mathias Pogba is reserverol zat en vertrekt bij Sparta

Sparta meldt donderdag op zijn website dat beide partijen concluderen dat het het beste is als Pogba zich op een andere club gaat oriënteren.

Sparta nam Pogba vorig jaar zomer transfervrij over van Partick Thistle. De broer van Manchester United-ster Paul Pogba kon in zijn eerste en enige seizoen op Het Kasteel geen vaste basisplaats veroveren.

Pogba kwam slechts tot negen optredens in de Eredivisie, maar hij vond daarin wel vier keer het net.

Sparta was de zevende club voor Pogba. Hij begon in 2009 zijn loopbaan bij Quimper Kerfeunteun FC en speelde vervolgens ook nog voor onder anderen Crewe Alexandra en Pescara.

VVV-Venlo

Het is nog niet bekend of Sparta de transfermarkt op gaat om een vervanger van Pogba te halen. De club raakte eerder deze zomer al Jerson Cabral, Roland Bergkamp, Ricardo Kieboom, Robert Klaasen, Florian Pinteaux, Martin Pusic, David Mendes da Silva, Ivan Calero Ruiz, Mart Dijkstra, Denzel Dumfries en Rick van Drongelen kwijt.

Daartegenover staat de komst van Julian Chabot, Dalibor Volas, Franck Bambock, George Dobson, Alexandro Craninx en Leonard Nienhuis.

Sparta begint de nieuwe competitie zaterdag met een uitduel met VVV-Venlo.

Tankovic

AZ nam donderdag afscheid van Muamer Tankovic. De 22-jarige aanvaller zette zijn handtekening onder een meerjarig contract bij Hammarby IF uit de Zweedse hoofdstad Stockholm.

Tankovic, die in 58 duels voor AZ tien keer scoorde, had nog een verbintenis tot medio 2019 in het AFAS Stadion.

De Zweed van Bosnische origine kwam in 2014 naar Alkmaar via de jeugdopleiding van Fulham. De club zegt niets over de hoogte van de transfersom.