Oranje bereikt met 36e plaats op wereldranglijst nieuw dieptepunt

Ten opzichte van de vorige uitgave van de wereldranglijst in juli is Nederland vier plaatsen gezakt. De Verenigde Staten, Turkije, Tunesië en Kameroen passeerden Oranje in het klassement.

Nederland kwam zelf in juni voor het laatst in actie. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat won toen in De Kuip met 5-0 van Luxemburg.

De ranglijst wordt bepaald aan de hand van de resultaten in de afgelopen vier jaar. In augustus 2011 was toenmalig vicewereldkampioen Oranje nog de mondiale nummer één.

De eerste FIFA-ranking verscheen in december 1992. Voor donderdag stond Oranje nooit lager dan de 32e plek.

Brazilië

Brazilië is sinds donderdag weer de nieuwe nummer één. De Zuid-Amerikanen lossen Duitsland af, dat vorige maand nog de koppositie overnam van Brazilië.

In de top tien van de wereldranglijst staan verder Argentinië, Zwitserland, Polen, Portugal, Chili, Colombia, België en Frankrijk.

De Fransen zijn de eerstvolgende opponent van Nederland. Op 31 augustus nemen beide landen het tegen elkaar op in het Stade de France in het kader van de WK-kwalificatie.

Zweden, dat ook in groep A zit van de WK-kwalificatie, staat negentiende op de FIFA-ranking. Bulgarije is de nummer 52. De Oost-Europeanen komen op 3 september naar de Johan Cruijff Arena voor een kwalificatiewedstrijd. Oranje zit verder in de poule bij Wit-Rusland (nummer 71) en Luxemburg (136).

Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK 2018 in Rusland. Als Nederland tweede wordt in de poule dan is de FIFA-ranking van groot belang. Bij de loting voor de play-offs hebben de hoogstgenoteerde landen een beschermde status.

Curaçao

Curaçao maakt deze maand de grootste duikeling op de ranglijst. Het Caribische eiland verliest achttien plekken en komt op 86 terecht. Op de Gold Cup verloor Curaçao alle drie zijn pouleduels.

Namibië is de grootste stijger. Het Afrikaanse land klimt twintig plaatsen en komt op 136 terecht.

Bij de vrouwen maakt de FIFA op 1 september een nieuwe wereldranglijst op. Oranje staat nu nog twaalfde, maar zal na het gewonnen EK in eigen land een flinke sprong maken.