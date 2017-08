Vooruitblik Eredivisie: Huntelaar meest trefzeker in openingsronde

De Eredivisie begint vrijdagavond met het duel ADO Den Haag-FC Utrecht aan zijn 62e jaargang. Het eerste seizoen was in 1956/1957. Op basis van de geschiedenis hoeven Feyenoord, Ajax en PSV in de openingsronde niets te vrezen van respectievelijk FC Twente, Heracles Almelo en AZ. Dat en meer in de vooruitblik op de eerste speelronde in de Eredivisie.