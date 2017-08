Locadia stelt dat in Augsburg knop is omgegaan bij PSV

"We spelen nog maar een keer per week negentig minuten. Ik vind dat je als speler en als team veel meer moet laten zien nu", zegt Locadia donderdag in het AD.

PSV verloor beide confrontaties met Osijek met 1-0, waardoor de club voor het eerst in 43 jaar ontbreekt in een Europees hoofdtoernooi.

Om de teleurstelling enigszins weg te kunnen spoelen, speelde PSV zondag in Duitsland een oefenwedstrijd tegen FC Augsburg. Met de een groot aantal reserves binnen de lijnen hield de ploeg van trainer Phillip Cocu de nummer dertien van het afgelopen seizoen in de Bundesliga op 0-0.

"Ik vond het moeilijk om meteen wéér naar het buitenland te gaan", zegt Locadia. "Het liefst was ik thuis geweest om er even niet over na te hoeven denken. Opeens kwam het besef: ik speel gewoon geen Europees voetbal dit seizoen. Net als de fans vinden wij dat verschrikkelijk. Er zijn echt harde woorden gevallen, toen we weer samenkwamen in Duitsland. Dan komen er dingen boven."

"Een van die dingen, die veel jongens tegenstaat, is de manier waarop we tot nu toe de trainingen benaderden. In de periode met Gini en Memmy (Wijnaldum en Depay, red.) hadden we vaak ruzie en was het soms bijna vechten. Tackles, sprints; alles op het scherp van de snede. Dat heb ik gemist. In Augsburg is er een knop omgegaan."

Kritiek

Locadia zelf kreeg in Osijek ook de nodige kritiek te verduren omdat hij na afloop van het duel in een interview met FOX Sports zei dat hij moeite had om zich op te laden voor het weinig aansprekende affiche in het Stadion Gradski. De neo-international wil er nu niet veel meer over kwijt.

"Ja, omdat ik bang ben dat mensen mij niet begrijpen. Hoe komt het over als jij er weer over schrijft? Dan krijg ik weer veel negatieve reacties. Op sociale media kijk ik niet eens meer. Maar ik krijg het toch mee. Ik heb er alleen maar mee willen aangeven dat die één of twee procent minder focus het verschil kunnen maken."

"Vorig seizoen hadden we dat probleem tegen kleine clubs ook al. Ik heb alleen maar eerlijk willen zijn, probeerde te beschrijven hoe we zo’n dramatische wedstrijd konden spelen. De volgende keer is het misschien beter om dat niet meer zo te doen."

PSV-AZ begint zaterdag om 18.30 uur in het Philips Stadion en staat onder leiding van scheidsrechter Björn Kuipers.

