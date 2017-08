De Boer versterkt zich bij Palace zo goed als zeker met Fosu-Mensah

"Als het goed is hoeft hij alleen maar te tekenen op dit moment. Hij heeft al meegetraind, dus alles is akkoord", zei De Boer woensdagavond tegen Ziggo Sport.

Fosu-Mensah staat sinds 2014 onder contract bij Manchester United, dat hem destijds wegplukte uit de jeugdopleiding van Ajax. De verdediger maakte in 2016 zijn debuut voor de 'Mancunians' en heeft inmiddels twaalf Premier League-duels achter zijn naam staan.

Vorig seizoen kwam Fosu-Mensah ook meermaals in actie in de Europa League. De jeugdinternational van Oranje zat tevens bij de selectie voor de finale tegen Ajax in Stockholm, maar in die wedstrijd bleef hij op de bank.

Fosu-Mensah verlengde in oktober 2016 zijn contract bij United tot medio 2020.

De Jong

De Boer hoopt zich ook in de voorhoede nog te versterken, maar de manager ontkent dat Crystal Palace in de race is voor Luuk de Jong. De spits van PSV wordt veelvuldig gelinkt aan een terugkeer in de Premier League.

"Hij is natuurlijk wel voorbijgekomen, maar dat is niet wat we zoeken. We denken dat we een ander type nodig hebben", aldus De Boer.

De Nederlandse coach begint zaterdag aan het Premier League-seizoen met zijn nieuwe club. Crystal Palace begint de competitie met een thuiswedstrijd tegen Huddersfield Town.

