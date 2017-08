Mexicaans international Marquez verdacht van banden met drugskartel

De voormalig verdediger van FC Barcelona zou een stroman zijn van een verdachte drugsbaas. De tegoeden van Marquez in de VS worden bevroren.

Volgens het Treasury Department zou Marquez financiële banden hebben met Raul Flores Hernandez, een verdachte die in verband wordt gebracht met het beruchte Sinaloa-kartel.

Marquez is afkomstig uit de provincie Michoacan, een Mexicaanse streek die wordt geteisterd door bendeoorlogen en drugssmokkel.

Confederations Cup

Marquez debuteerde in 1997 voor Mexico en deed mee aan vier WK's. De 38-jarige verdediger speelde tussen 2003 en 2010 voor Barcelona en kwam in Europa ook uit voor AS Monaco en Hellas Verona. In de VS speelde hij voor Red Bull New York.

Marquez deed in juni nog met zijn land mee aan de Confederations Cup in Rusland. De verdediger speelde 22 minuten mee in de groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland en kreeg ook speelminuten in het halvefinaleduel met Duitsland en de wedstrijd om plaats drie tegen Portugal.

Bij het toernooi om de Gold Cup in juli zat Marquez, die momenteel in zijn geboorteland onder contract staat bij Atlas Guadalajara, niet bij de Mexicaanse selectie.