Bondscoach Duitse voetbalsters mag aanblijven ondanks blamage op EK

Duitsland verloor in de kwartfinales met 2-1 van Denemarken, dat later in de eindstrijd het onderspit dolf tegen de Oranjevrouwen. De laatste keer dat de Duitse voetbalsters ontbraken in de halve finale van een EK, was in 1987.

Jones gaf na die uitschakeling aan dat ze graag door zou gaan. De Duitse bond besloot na een evaluatie het contract van de bondscoach zelfs tot en met de WK van 2019 in Frankrijk te verlengen.

"Steffi heeft haar lessen getrokken uit de vroege uitschakeling. We zijn ervan overtuigd dat zij de kwaliteiten heeft om Duitsland in 2019 op het WK naar succes te leiden", aldus de Duitse bondsvoorzitter Reinhard Grindel.

2020

In het nieuwe contract van Jones is een optie opgenomen om met elkaar door te gaan tot en met de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.

De Duitse voetbalsters zijn achtvoudig Europees kampioen en kroonden zich vorige zomer in Rio de Janeiro nog tot olympisch kampioen.